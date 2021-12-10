Samanyolu Haber /Gündem / Fırtınayla dine dönmüştü: Şimdi 'Siyasal İslam'a geçti /10 Aralık 2021 15:51

Fırtınayla dine dönmüştü: Şimdi 'Siyasal İslam'a geçti

Lodosun şiddetini anlatmak için çektiği videoda "Köprüye ateist olarak girdim Müslüman olarak çıktım" deyince Melih Gökçek'in de "Ne mutlu" diyerek görüntülerini paylaştığı sosyal medya fenomeni, bu kez lüks otomobilin direksiyonundan seslenip 'Siyasal İslam'a geçtiğini duyurdu

Fırtınayla dine dönmüştü: Şimdi 'Siyasal İslam'a geçti

Sosyal medyada mizah içerikli videolarıyla tanınan Onur Babacan, geçen ay sonu da fırtına nedeniyle zorlu anların yaşandığı Boğaziçi Köprüsü'nden geçişi sonrası "Köprüye ateist girdim Müslüman çıktım" diyerek esprili bir video paylaşmış, AKP'li Melih Gökçek de Babacan'ı tebrik ederek görüntüleri paylaşmıştı.

Onur Babacan, bu kez de "siyasal islam"a geçtiğini duyurdu. Babacan, duyurusunu lüks bir otomobilin direksiyonu başında çektiği videoyla Instagram hesabından paylaştı.

Babacan videoda "Biliyorsunuz İslam'a geçişim çok hızlı oldu. Hatta o kadar hızlı oldu ki maalesef İslam'da duramadım ve hızımı alamayıp siyasal İslam'a geçtim" ifadelerini kullanıyor.

Videosunda "Siyah Passat yeter dedim ama sağolsunlar bana bunu verdiler" diyen Babacan, mesajını "Yıllardır motor tepesinde yağmur çamur rüzgar boşuna ızdırap çekmişim. Refaha kavuşmanın bu kadar kolay olduğunu bilseydim çok daha önce siyasal İslam'a geçerdim. Ben artık köprüye ateist olarak girip siyasal islamcı olarak çıkan motorcuyum. Selam ve dua ile..." diyerek tamamlıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fırtınayla dine dönmüştü: Şimdi 'Siyasal İslam'a geçti Sonraki Haber >>

Fırtınayla dine dönmüştü: Şimdi 'Siyasal İslam'a geçti

Fırtınayla dine dönmüştü: Şimdi 'Siyasal İslam'a geçti

İmamoğlu: Soylu'nun bir an önce tedavi olması lazım

İmamoğlu: Soylu'nun bir an önce tedavi olması lazım

CHP’den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' videosu

CHP’den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' videosu

İnsan Hakları raporu

İnsan Hakları raporu

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti

Sokak röportajında genç kızın isyanı

Sokak röportajında genç kızın isyanı

Soylu ile A Haber bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız

Soylu ile A Haber bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız

İrşad ve tebliğ adına her şeyi yapmamız lazım

İrşad ve tebliğ adına her şeyi yapmamız lazım

Hocaefendi'den yeni aşı tavsiyesi

Hocaefendi'den yeni aşı tavsiyesi

Meclis’te yumruklu kavga!

Meclis’te yumruklu kavga!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:42:18