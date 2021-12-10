Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye bunu da gördü! Zeytinyağı üreticileri satışı durdurdu /10 Aralık 2021 16:35

Türkiye bunu da gördü! Zeytinyağı üreticileri satışı durdurdu

Zeytinyağı üreticiliği yapan Özgür Üzden, sosyal medya hesabından “Gıda krizi böyle böyle geliyor” diyerek toptan satışı durdurduklarını açıkladı.

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Ekonomik kriz gıda krizini de beraberinde getiriyor. Zeytinyağı fiyatları son bir ayda rekor seviyelere ulaşırken vatandaşlar ise zeytinyağı hayali kurar hale geldi. Aydın’da bu yıl yaşanan kuraklık ve zamlar sebebiyle zeytinin rekoltesinde düşüş yaşanmış, alım fiyatları artmıştı. Kasım ayının başında 33 TL olan zeytinyağı son bir ayda yüzde 33 artarak 44 liraya kadar yükseldi.

"MALİYET HESAPLANAMAZ NOKTAYA GELDİ"
Zeytinyağı fiyatlarındaki artış ve gelen gıda krizi zeytinyağı üreticilerini toptan satışları durdurmaya itti. Zeytinyağı üreticisi Özgür Üzden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan krizi “Bir zeytinyağı üreticisi olarak toptan satışlarımızı bu gün durdurduk. Maliyet hesaplayamaz noktaya geldik, dün verdiğimiz fiyat bu gün zarar yazıyor ve stoklarımızı işletme sermayesi ile yerine koyamıyoruz. Gıda krizi böyle böyle geliyor…” ifadeleriyle anlattı.


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