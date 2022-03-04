Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ile Zelenski arasında yeni görüşme /04 Mart 2022 20:48

Erdoğan ile Zelenski arasında yeni görüşme

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında bir telefon görüşmesi yapıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle telefonda görüştü.

Zelenski Twitter'dan yapığı açıklamada, "Türkiye'nin düzenli desteği için minnettarız. Rusya Federasyonu'nun devam eden saldırıları ve nükleer terörizmi hakkında kendisini bilgilendirdim. Saldırganlığı bitirmeliyiz" dedi.

JOHNSON'LA DA GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-İngiltere ilişkileri ele alındı.
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