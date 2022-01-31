Erdoğan’ın ‘medyaya sansür’ genelgesi Danıştay’a taşındı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Resmi Gazete’de “Basın ve Yayım Faaliyetleri ile İlgili 2022/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” adıyla yayınlanan ve medyaya sansürü temel alan genelgeye itiraz edildi. Türkiye Barolar Birliği (TBB), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan “medyaya sansür” genelgesinin iptali için Danıştay’a başvurdu.







Duvar’ın haberine Türkiye Barolar Birliği, Danıştay’a yaptığı başvuruda Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istedi.





Başvuru dilekçesinde, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilgili maddelerine dikkat çekildi.





‘OTOSANSÜR ETKİSİ YARATACAK’





Dilekçede genelgenin yürürlükte kaldığı sürece ortaya çıkacak olumsuzluklar da sıralandı ve “otosansür etkisi yaratacağına” vurgu yapıldı.





Söz konusu dilekçede bu durum “Gerek Anayasa’da gerek anayasal hüküm gereği uymakla yükümlü bulunulan uluslararası belgelerde, kişilere tanınan temel hak ve özgürlükler ihlal edilecek, İfade ve basın özgürlüğünün karşısındaki kavram olan ‘sansür’ün ötesinde ‘otosansür’ etkisi yaratılacak” şeklinde anlatıldı.





‘KURUMLARIN TAKDİR YETKİSİNİ BALTALAYACAK’





Genelgede “hukuki belirliliğin bulunmadığı” belirtilen dilekçede, “Öznel ve yoruma açık ifadeler ile anayasal temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması sonucunu doğuracak dava konusu Genelge ile verilen talimat, ilgili mevzuatı uygulayan ve zaman zaman anayasal temel hak ve özgürlüklere yasa gereği dokunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının takdir yetkisini baltalayacak” denildi. Dilekçede genelgenin “anayasal hükümlere aykırı” olduğuna da dikkat çekildi ve şu ifadeler yer aldı:





“Talimat verilen kamu kurum ve kuruluşlarının bu zamana kadar olan yasa maddelerini yorumlama faaliyetlerini Anayasanın ‘ölçülülük’ ilkesine aykırı şekilde dönüştürecek, ilgili kanunlarda mevcut sınırlamaları aşmaları sonucunu doğurarak temel hakkın özüne dokunacak ve bütünüyle anayasal hükümlere aykırılık oluşacaktır.”