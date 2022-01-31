Erdoğan da itiraf etti: Enflasyon kamburunu bir süre daha taşımak zorunda kalacağız

Kabine toplantısı sonrası konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi için talimat verdiğini açıkladı. Erdoğan, 150 kilovat olan kademeli elektrik tarifesinin 210 kilovata çıkarılacağını söyledi. Enflasyon konusuna da değinen Erdoğan, “Enflasyondaki belli döneme yansıyan kamburu maalesef bir süre daha taşımak zorunda kalacağız. Her ayın bir aydan daha iyi olacağı döneme girdik. Devletimizin tüm imkanlarını, insanlarımızın emrine verdik, vermeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.





Yeni düzenlemede elektrikte mesken aboneler için aylık 150 kilovat saate (günlük 5 kWh) kadar olan tüketim miktarı için nihai fiyat 1.37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWh’in üstündeki kısmı için ise 2.06 TL/ kWh olarak uygulanacaktı. Erdoğan’ın açıklamasına göre günlük tüketim kotası 7 kWh’ye çıkarıldı.





Yapılacak yeni düzenlemede bir indirim söz konusu değil. Sadece kullanım miktarındaki kota 150 kWh’den 210 kWh’ye çıkartılıyor.







AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna gerilimi, Ermenistan ile normalleşme, salgında gelinen son durum ve enflasyonu düşürmek gibi konu başlıklarının görüşüldüğü Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Şunları söyledi:





GEREKTİĞİNDE KABİNEDE YENİ DEĞİŞİKLİKLER YAPABİLİRİZ





Sözlerimin hemen başında Kabinemize yeniden katılan Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’a tekrar hoş geldiniz diyorum. Bakanlık vazifesinden affını isteyen Abdulhamit kardeşimize sukünetle yürüttüğü hizmetler için aynı şekilde teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde Kabine üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Değişen şartlara göre Kabine’de revizyona gitmemiz doğal bir durum. Bundan sonra da gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz.





HER ŞEYE RAĞMEN VERİMLİ BİR KIŞ MEVSİMİ GEÇİRİYORUZ





İran’la aramızdaki doğalgaz hattının karşı tarafta yaşanan arıza sebebiyle doğalgaz arızasında azalma ortaya çıkmıştı. Arızanın giderilmesi çalışmasının önümüzdeki aylara bırakılmasını karar aldık. Ve böylece doğalgaz akışını tekrar başlattık. Tuz Gölü ve yeraltı doğalgaz tesislerini devreye soktuk. Salgın döneminde dünyada kömür fiyatları 5 kat, doğalgaz fiyatları 10 kat artarken biz bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için gayret gösterdik.





ELEKTRİKTE YENİ TARİFE GELİYOR





Yılbaşı itibarıyla tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmekte kaldık. Vatandaşlarımızın 2-3 kat faturalarının attıklarına yönüne şikayetler sonrası elektik kurumlarımıza tarifelerinin düzenlemeye gitmesi talimatını verdik. Elektrik faturalarında aylık tüketimi, 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz.