Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın seçim planı deşifre oldu! İşte AKP'den teşkilatlara giden yazı /11 Eylül 2022 09:42

Erdoğan’ın seçim planı deşifre oldu! İşte AKP'den teşkilatlara giden yazı

Son seçim anketlerine göre oy kaybetmeye devam eden AKP için Erdoğan yeni bir plan içerisine girdi. Erdoğan’ın son seçim planı AKP Genel Merkezinden teşkilatlara mesaj olarak yollandı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partinin azalan oylarının önüne geçmek için yeni bir seçim planı arayışı içerisine girdiği söyleniyor. Bu doğrultuda AKP Genel Merkezinden teşkilatlara bir mesaj gönderildiği belirtildi.

Medyaradar'ın haberine göre 2023 seçimlerine hazırlanan AKP’de kötü gidişat başta Erdoğan’ı ve AKP yöneticilerini üzüyor. Oluşan tablo karşısında AKP’nin seçim için izleyeceği yol haritası da netlik kazanıyor. Son seçim anketlerine göre AKP yüzde 30’un altına düşerken  Erdoğan’dan parti teşkilatına yeni talimatlar gittiği ortaya koyuldu.

GENÇLERİN ŞİKAYETLERİ NOT ALINACAK
Seçim çalışmalarında nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan gençler için AKP’nin ayrı bir parantez açtığı ve AKP Genel Merkezi tarafından, il ve ilçe teşkilatlarına gençlere yönelik söylemlerinde 'reformist, kucaklayıcı bir dil kullanın' mesajı gönderildiği söylendi.

Gönderilen talimat doğrultusunda AKP teşkilatı tarafından ayrı ayrı çalışma yürütülecek. 13-17 ve 17-29 yaş grubunda yer alan gençlerin eğitim ve çalışma hayatı konusunda beklentileri kayıt altına alınacak

Gençlere eğitim almak istedikleri alanlar, eğitim hayatında yaşadıkları zorluklar ve karşılaştıkları sorunlar sorulacak. Sorunlara çözüm önerileri dinlenecek, beklentileri listelenecek. Oluşturulacak olan raporlar ise genel merkeze iletilecek.
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