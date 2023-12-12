Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan İstanbul için sıkı takipte: Erbakan'la görüşecek /12 Aralık 2023 17:03

Erdoğan İstanbul için sıkı takipte: Erbakan'la görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezi'nde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la görüşecek. Erbakan dün iktidarın ekonomi politikalarını eleştirmişti.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la görüşecek. 

Görüşmeye iliştin talebin Erdoğan'dan geldiği öğrenildi. Görüşme gündemi yerel seçim, Gazze ve ekonomi başlıklarında olacak.

İKTİDARI ELEŞTİRMİŞTİ
Erbakan, dün Meçlis'te yaptığı açıklamada asgari ücrete yapılacak zammın oranının yüzde 36 olması gerektiğini söylemişti. Erbakan, 2024 bütçesini ve hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek "Astronomik ölçüde attırılan ÖTV ve KDV ile ek MTV’ye ve zamlara karşın bütçe açık veriyor. Hükümet kamuyu borçla idare ediyor. Bu gidişatın fren tutmayacağı ortadadır. Bu düzen faiz lobisini besliyor, milyonlarca vatandaşı eziyor” demişti.  
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