Milletvekili kürsüde kalp krizi geçirdi, durumu kritik

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye gelerek konuşma yapan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, konuşmasını bitirir bitirmez düştü.







Bitmez'in kafası yerdeki basamağa denk geldi. Olayın ardından TBMM TV yayını keserek araya gitti.





Halk Tv Muhabiri Şeyma Paşayiğit, Bitmez'in konuşmasının ağırlaştığını, konuşmasının sonunda Meclis'i selamladıktan sonra bayıldığını aktardı.







Bitmez'in yanına milletvekilleri koştu, ardından sağlıkçı vekiller ilk müdahaleyi yaptı. 10-15 dakika süren ilk müdahalenin ardından Bitmez, doktor vekillerin kalp masajı eşliğinde hastaneye kaldırıldı.







Ağır şeker hastası olduğu ve kalp rahatsızlığı bulunduğu kaydedilen Bitmez'e uzun süre kalp masağı yapıldığı öğrenildi.





Genel Kurul'da da oturuma ara verildi.





Bitmez, Meclis'teki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da Bitmez'in refakatçisi olarak hastaneye gitti.







Bitmez'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.







İSRAİL POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ, TANSİYON YÜKSELDİ



Saadet Partili vekil Bitmez'in konuşmasında, AKP'nin İsrail politikasını eleştirdiği öğrenildi.





Bitmez hararetli bir konuşma yaptı, İsrail - Hamas çatışmasına değindi, AKP'yi eleştirdi. Bitmez'in konuşması üzerine Meclis'te tansiyon yükseldi, AKP'li vekiller sıra kapaklarına vurmaya başladı.





Bitmez "İşbirlikçisiniz" dedi ve sözlerinin bitiminde konuşması ağırlaştı.





Bitmez'in bayılması Meclis'teki pek çok sağlık ekipmanının eksikliğini de gündeme getirdi. Oksijen tüpünün, şok cihazının bulunmadığı, EKG cihazının da yanlış ölçüm yaptığı belirtildi.





FAHRETTİN KOCA BİLGİ VERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca X hesabından şu bilgileri paylaştı:





"Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında fenalaşmış, Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından kendisine müdahale yapılmış ve kalp masajına başlanmıştır. Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen vekilimiz, ivedilikle anjiyoya alındı. Anjio sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."





ADALET BAKANI: DURUMU KRİTİK



Adalet Bakanı Tunç: Vekilimiz şuan acilde, yoğun çaba gösteriliyor. Durumu kritik, dua ediyoruz. Doktorların ifadesine göre durumunun kritik olduğunu biliyoruz.