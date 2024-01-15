Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan izin vermedi: Mehmet Şimşek Davos'a gidemiyor /15 Ocak 2024 15:49

Erdoğan izin vermedi: Mehmet Şimşek Davos'a gidemiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümet yetkililerinden organizatörlerin İsrail-Hamas savaşındaki duruşu nedeniyle bu seneki Dünya Ekonomik Forumu Davos Zirvesi'ne katılmamalarını istediği belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümet yetkililerinden organizatörlerin İsrail-Hamas savaşındaki duruşu nedeniyle bu seneki Dünya Ekonomik Forumu Davos Zirvesi'ne katılmamalarını istediği belirtildi. 

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bugün başlayan zirveye katılmayı planladığını ancak Erdoğan'ın talebinin ardından karar değiştirdiğini belirtti. 

Erdoğan ve Şimşek'in ofisi, iddiasıyla ilgili yorum yapmadı. Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu ve Başkanı Klaus Schwab, Hamas'ın İsrail'e gerçekleştirdiği 7 Ekim saldırılarını "terör saldırısı" olarak nitelemiş ve kınamıştı. 

Bloomberg, Erdoğan'ın Türk yetkililerin Davos'a gitmemesi yönündeki kararının Türkiye'nin yabancı yatırımcılarla temas kurma girişimlerini karmaşıklaştıracağını belirtti.  Erdoğan, 2009'da dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve moderatör David Ignatius ile bir panelde yaşadığı tartışmadan bu yana zirveye katılmıyor. Davos Krizi veya "one minute" çıkışı olarak anılan olayda Erdoğan, Peres ve Ignatius'a tepki gösterdikten sonra Davos zirvesine bir daha katılmayacağını söylemişti. 

Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, 9. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez'e, 20 Ocak 2009'daki Dünya Ekonomik Forumu'nda "Sayın Peres benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak, bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince, siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz! Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum" demişti.

Zirveye Erdoğan katılmasa da bakanlar ve hükümet yetkilileri katılım gösteriyordu.
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