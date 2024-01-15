Rusya Abhazya sahilinde donanma üssü kuruyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya’nın Karadeniz Donanmsı için inşaa etmeye başladığı yeni askeri donanma üssünün bu yılın sonunda faaliyete geçmesi bekleniyor.







Abhazya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şamba, Rus Donanması için yakın zamanda inşasına başlanacak olan kalıcı üssün 2024 yılı sonunda faaliyete geçebileceğini söyledi. Şu anda Rus donanma üssünün hazırlık çalışmaları devam ediyor.





RIA Novosti’nin haberine göre Abhazya Güvenlik Konseyi Sekreteri, Rusya’nın bu bağlamda Abhazya'nın güvenliğinin sağlanmasına yönelik yükümlülükleri de üstlendiğine dikkat çekti. Sergey Şamba'ya göre bu güvenlik garantileri kesintisiz uygulanıyor. 2008 yılından bu yana Abhazya Cumhuriyeti’ne ait deniz sularında gemilere el konulması veya Gürcistan sınırında gerginlik yaşanması vakası yaşanmadı.





Ekim 2023'te Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bzhania, Oçamçira Körfezi'nde bir Rus Donanması üssünün açılmasına ilişkin bir anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Gürcistan Dışişleri Bakanlığı bu konudaki endişelerini dile getirerek anlaşmaları "Gürcistan'ın Abhaz ve Tskhinvali bölgelerinin yasa dışı işgalini meşrulaştırmaya yönelik yeni bir girişim" olarak nitelendirdi.





Rusya, Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlığını 15 yıldan fazla bir süre önce, 26 Ağustos 2008'de Dönemin Devlet başkanı Dimitri Medvedev'in Rusya Federasyonu Başkanı olduğu dönemde tanımıştı.