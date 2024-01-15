Erbakan İstanbul'u istedi, Erdoğan düşünüyor

T24'ten Eray Görgülü'nün aktardığı kulis bilgisine göre, İstanbul’u kazanmak için hem iktidar cephesinde hem de muhalefette ince hesaplar yapılırken AKP, İstanbul’da yüzde 5 civarında oyu olduğu düşünülen Yeniden Refah Partisi’ni ikna etmeye çalışıyor. CHP ise, DEM Parti’nin İstanbul’la ilgili vereceği kararı bekliyor.







31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçim öncesinde partiler, aday belirleme çalışmalarını hızlandırırken, kurulması muhtemel iş birliklerine yönelik temaslar da sıklaşmaya başladı. Türkiye genelinde halen birçok il ve ilçede aday belirleme çalışmaları sürerken gözler de bir yandan iktidar ve muhalefetin İstanbul için kurmak istediği iş birliklerine çevrilmiş durumda. İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u koyan AKP, İstanbul’u kazanmak için Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) vereceği desteği alabilmek için temaslarını sürdürüyor.







AKP, YRP'NİN KONYA TALEBİNİ DEĞERLENDİRİYOR



AKP içerisinde yapılan değerlendirmelerde, İstanbul’da yüzde 5 oranında oyu olduğu düşünülen YRP’nin destek vermesi halinde seçimin daha rahat kazanılabileceği yorumları yapılırken, buna karşın YRP’nin talepleri henüz kabul görmüş değil. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’la bugün külliyede yapmayı planladığı görüşme geçtiğimiz hafta ertelenirken, YRP yetkilileri görüşme iddialarını yalanlamıştı.







Ancak, edinilen bilgiye göre iki lider arasında planlanan görüşme, AKP’li yetkililerin YRP’den biraz daha zaman istemesi üzerine ertelendi. YRP’nin, İstanbul ve Ankara adaylarının desteklenmesi karşılığında AKP’den Konya Büyükşehir Belediyesi’ni istediği öğrenilirken, AKP’nin bu talebi değerlendirdiği ve Konya’ya ilişkin kararın verilmesinin ardından Erdoğan ile Erbakan’ın bir araya gelebileceği öğrenildi.







CHP, DEM PARTİ'NİN DESTEĞİNİ ÖNEMSİYOR



Muhalefet cephesinde ise CHP ile DEM Parti arasındaki temaslar sürüyor. CHP’nin yaptırdığı kamuoyu araştırmalarında Ekrem İmamoğlu, AKP’nin adayı Murat Kurum’un önünde çıksa da DEM Parti’nin desteğini İstanbul’daki desteğini önemseyen CHP, DEM Parti’nin bu yöndeki kararını vermesini bekliyor.







CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan arasında geçtiğimiz hafta yapılan görüşmede İstanbul konusunun gündeme gelmediğini belirten DEM Partili yetkililer, İstanbul’la ilgili değerlendirmelerinin sürdüğünü söyledi.







İstanbul’da asıl muhatabın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğuna da vurgu yapan DEM Partili bir yetkili, “Muhatabın bizzat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olması sebebiyle İstanbul tartışması ertelendi, çok yürütülmedi” dedi.







Diğer yandan partili kurmaylar düzeyinde iki parti arasındaki temasların sürdüğü ve İstanbul’a ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı öğrenildi.





İYİ PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYINI 10 GÜN İÇİNDE AÇIKLAMASI BEKLENİYOR



Öte yandan henüz İstanbul ve Ankara adaylarını açıklamayan İYİ Parti’de de aday belirleme çalışmaları sürüyor. Hafta sonunda Antalya’da yapılması planlanan parti kampını, 9 askerin şehit olması nedeniyle erteleyen İYİ Parti’de Genel Başkan Meral Akşener’in, İstanbul ve Ankara adayları ile ilgili teşkilatları dinlediği öğrenildi.







Özellikle İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun karşısına güçlü bir aday çıkarmak isteyen İYİ Parti’de kulislerde Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu’nun ismi ön plana çıkıyor. Ankara için ise İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ile İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural’ın ismi konuşuluyor.







İyi Parti’nin, İstanbul ve Ankara adaylarını 10 gün içerisinde açıklaması beklenirken, T24’e aday belirleme süreci ile ilgili bilgi veren üst düzey bir yetkili, “Adaylarımız, yüksek ihtimalle kamuoyunda duyduğunuz isimlerden birisi olacaktır” dedi.

