Samanyolu Haber /Gündem / TOKİ mağduru duyulsun istemedi, kamerayı engellemeye çalıştı /15 Ocak 2024 16:35

TOKİ mağduru duyulsun istemedi, kamerayı engellemeye çalıştı

AKP'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'un TOKİ mağduru yurttaşla yaptığı konuşma gündem oldu. Kurum, yurttaşın isyanına "Öyle bir şey yok" dediği duyulurken, o anları kaydeden başka bir yurttaşın ise kamerasını eliyle kapatmaya çalıştığı görüldü.

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AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak açıklanan Murat Kurum’un TOKİ mağdurlarıyla karşı karşıya geldiği görüntüler gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde TOKİ mağduru yurttaş isyan ederken, Murat Kurum’un görüntüleri kaydeden başka bir yurttaşın kamerasını eliyle kapatmaya çalıştığı görüldü.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 2019 yılında başlattığı “100 Bin Alt Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi” kapsamında hak sahibi olan yurttaşlar, evlerinin yıllardır teslim edilmemesi ve ödeme planlarında değişiklik yapılarak konut fiyatlarının ve aylık taksitlerin artırılması nedeniyle isyan ediyordu.

Bir yurttaş, AKP’nin İstanbul adayı ve Çevre, Şehircilik ve İklim eski Bakanı Murat Kurum’a "Altı yıldır kiralardayız, sorun çözülmüyor" diyerek isyan etti. Kurum ise, “Öyle bir şey yok” yanıtını vererek kendisini videoya kaydeden başka bir yurttaşın kamerasını kapatmaya çalıştı.

Görüntülerin ne zamana ait olduğu ise henüz bilinmiyor.
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