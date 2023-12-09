Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Kanada, SİHA kamerası için İsveç şartını öne sürüyor /09 Aralık 2023 23:13

Erdoğan: Kanada, SİHA kamerası için İsveç şartını öne sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanada, Türkiye olarak kendilerinden almayı talep ettiğimiz İHA-SİHA kameraları meselesinde tutturmuş 'İsveç de İsveç' diyor." dedi.

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Atina dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Kanada ve ABD'nin, Türkiye'ye insansız hava aracı kamerası satışı öncesi Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması konusunda ısrarcı olduğunu söyledi.

ABD'nin bu konuda Kanada ile aynı fikirde olduğunu kaydeden Erdoğan,  İsveç'in NATO üyeliğine Parlamento'nun karar vereceğini belirtti.

Söz konusu tasarıyı ekim sonunda görüşülmek üzere parlamentoya gönderdiğini hatırlattı.

"Sen üzerine düşeni yap, Meclisimiz gereğini yapar"

Erdoğan şöyle devam etti:

"ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gündemimizde değil. Gazze konusundaki tavırları hepinizin malumu. Bizi ararsa konuşmamız gereken konular neyse kendisiyle görüşüp konuşuruz. Ama yedili temas grubu ABD'den sonra Kanada'ya geçecek. Kanada, Türkiye olarak kendilerinden almayı talep ettiğimiz İHA-SİHA kameraları meselesinde tutturmuş İsveç de İsveç. ABD de aynı şeyi tekrarlıyor. Senin Kongre'n varsa, benim de Parlamento'm var. Sen Kongre'den geçirdikten sonra F-16 meselesinde adım atacağım diyorsun, benim de Parlamento'm var. Parlamento'dan geçmeden benim de böyle bir adım atmam mümkün değil. Eğer biz NATO'da iki müttefik ülkeysek o zaman dayanışma halinde eş zamanlı sen üzerine düşeni yap, Meclisimiz de gereken kararı alır. Olay bu."

Kanada, Türkiye’nin Azerbaycan’a Bayraktar TB2 SİHA sağlaması nedeniyle 2020 yılından itibaren Ankara'ya savunma sanayii alanında ambargo uygulamaya başlamıştı.

Ottawa'nın ambargosu, Baykar tarafından üretilen TB2 SİHA'lar için hayati önem taşıyan Kanada merkezli Wescam firması tarafından üretilen MX-15D elektro-optik sistemlerini içeriyor.

Kanada bu yaptırımların kaldırılmasını Ankara'nın, Stockholm'ün NATO üyeliğini onaylaması şartına bağlıyor.
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