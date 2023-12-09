Samanyolu Haber /Gündem / Zonguldak'ta heyelan faciası: 2'si ağır 18 yaralı, anne-oğul kayıp /09 Aralık 2023 23:18

Zonguldak'ta heyelan faciası: 2'si ağır 18 yaralı, anne-oğul kayıp

Zonguldak'ta heyelan dolayısıyla yıkılan müstakil evin altında kalan anne ve oğlu aranırken meydana gelen ikinci heyelanda da arama-kurtarma ekibi toprak altında kaldı. İlk belirlemelere göre 2'si ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı, anne ve oğlu hala enkaz altında.

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Zonguldak’ta etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan meydana geldi.

Sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde yaşayan anne Perihan Çakar ve oğlu Sait Çakar'a ulaşılamadı. Ekipler, anne ve oğlun yakınlarından da dışarıda olup olmadıklarına dair bilgi alamadı.

Anne ve oğlunun heyelan altında kalıp yıkılan evin içinde olma ihtimaline karşı arama- kurtarma çalışması başlatıldı, çevrede de güvenlik önlemi alındı.

2'Sİ AĞIR 18 KİŞİ YARALANDI

Arama- kurtarma çalışmaları yapılırken ikinci heyelan meydana geldi. Kurtarma çalışmalarını yürüten ekip, toprak altında kaldı ve 2'si ağır 18 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Heyelanın yaşandığı bölgedeki tüm vatandaşlar, tehlike sebebiyle alandan uzaklaştırıldı.

Ekipler, göçük altında kaldığı belirtilen anne ve oğlunu kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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