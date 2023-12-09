Zonguldak'ta heyelan faciası: 2'si ağır 18 yaralı, anne-oğul kayıp

Zonguldak’ta etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan meydana geldi.



Sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı.



Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Evde yaşayan anne Perihan Çakar ve oğlu Sait Çakar'a ulaşılamadı. Ekipler, anne ve oğlun yakınlarından da dışarıda olup olmadıklarına dair bilgi alamadı.



Anne ve oğlunun heyelan altında kalıp yıkılan evin içinde olma ihtimaline karşı arama- kurtarma çalışması başlatıldı, çevrede de güvenlik önlemi alındı.



2'Sİ AĞIR 18 KİŞİ YARALANDI



Arama- kurtarma çalışmaları yapılırken ikinci heyelan meydana geldi. Kurtarma çalışmalarını yürüten ekip, toprak altında kaldı ve 2'si ağır 18 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.



Heyelanın yaşandığı bölgedeki tüm vatandaşlar, tehlike sebebiyle alandan uzaklaştırıldı.



Ekipler, göçük altında kaldığı belirtilen anne ve oğlunu kurtarma çalışmaları devam ediyor.