Akademisyen ilanını, kadroya alacakları adaya hazırlattılar

Kırşehir Ahi Üniversitesi’nin diğer ilanlarında yer alan kriterler de dikkat çekti. Neredeyse tüm ilanlarda, belirli bir alana yönelik çalışma yapmış olmak şartı istendi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin İşletme Bölümü’nün Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı’nda verilen doktor öğretim üyesi ilanı için “İletişim doyumu, izlenim yönetimi, intikam niyeti, örgütsel etik iklim ve örgütsel çeviklik konularında çalışmalar yapmış olmak” şartı arandı.









Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi için ilan edilen kadrolar içinde fen edebiyat fakültesi sosyoloji bölümü için aranan uygulamalı sosyoloji doktor öğretim üyesi ilanında geçen “Toplumsal hareketlilik ve göç alanında tamamladım” ifadesi, üniversite kadrolarında yaşanan usulsüzlükleri bir kez daha gözler önüne serdi.Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü’nün verdiği öğretim üyesi ilanında, kadro verilecek doktor öğretim üyesi niteliğinde yazılanlar tepkilere neden oldu. İlanda, doktor öğretim için aranan şartların bulunduğu açıklama kısmında, “Uygulamalı sosyoloji anabilim dalı Doktorasını yapmış olmak, toplumsal hareketlilik ve göç alanında tamamladım. Güvencesiz istihdam, toplumsal hareketlilik araştırmaları metodolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak” ifadeleri yer aldı.T24 yazarlarından Murat Batı, üniversitenin verdiği ilanda yer alan açıklamasını sosyal medyadan, “Bugünkü Resmi Gazete’de bu ilanı veren üniversite bugün/yarın herhalde bir düzeltme yayınlar diye tahmin ediyorum” notuyla paylaştı. Batı’nın paylaşımına, “Alınması belli olan adaydan, sen neleri tamamladın diye bir yazı alınmış ve aynen ilana kopyalanmış”, “Neyse ki alınacak kişinin isim bilgilerini yazmamışlar” yorumları yapıldı.Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 9 Mart 2021’de “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlamıştı. Yönetmelikte, “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisans üstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” denilmişti.