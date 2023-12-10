Samanyolu Haber /Dünya / ABD basını yazdı: Washington, İsrail’e süre verdi /10 Aralık 2023 00:12

ABD basını yazdı: Washington, İsrail’e süre verdi

ABD basını, Washington’ın Tel Aviv’e Gazze’ye yönelik saldırıları sonlandırması için süre verdiğini yazdı.

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ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'nun İsrail’deki ismi verilmeyen 3 yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Joe Biden hükümetinin, İsrail'e Gazze'ye saldırılarını sonlandırması için yıl sonuna kadar süre verdiği" belirtildi.

Haberde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da 30 Kasım'da Tel Aviv'e vardığı İsrail ziyaretinde verilen bu süreyi vurguladığı ifade edildi.

“O KADAR KREDİNİZ YOK”

İsrailli yetkililerin Gazze'deki saldırılara ilişkin "aylar sürecek planlarını" Blinken ile paylaştığı bildirilen haberde, Blinken'ın "O kadar krediniz yok" yanıtını verdiği öne sürüldü.

Öte yandan, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Blinken'ın ziyareti kapsamında İsrail savaş kabinesinde saldırıların aylar değil haftalar içinde bitmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunduğu aktarılmıştı.
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