Samanyolu Haber /Gündem / Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Baba-oğul-torun gözaltında /10 Aralık 2023 00:45

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Baba-oğul-torun gözaltında

Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla baba, oğlu ve torunu gözaltına alındı. Zanlıların evine yapılan baskında 46 adet sikke ve çok sayıda patlayıcı madde bulundu.

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Bursa jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı ile suçlanan baba S.Ö. (68), oğlu A.Ö. (44) ile torunu S.E.Ö. (19) gözaltına alındı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Bursa'da jandarma ekipleri S.Ö., A.Ö. ve S.E.Ö. isimli şüphelilerin, tarihi eser kaçakçılığı yapacakları istihbaratı üzerine başlattıkları teknik ve fiziki takibin ardından, dün şüphelilerin Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’ndeki adreslerine baskın yaptı.

Baba, oğlu ve torunu gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 46 sikke, 64 adet define arama dedektörü, 8 adet define arama pointer dedektörü, 4 adet define aramak için kullanılan civa uçlu bakır çubuklu düzenek, 18 adet plastik boru içinde gübre ve barutla hazırlanmış dinamit lokumu, dinamit lokumlarını elektrik akımı ile patlatmada kullanılan akü ile beslenen antenli düzenek, 300 metre patlatma için kullanılan elektrik kablosu, 500 gram barut, 150 gram amonyum nitrat, 2 jeneratör, 2 güç kaynağı, 1 hilti ile 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 650 adet tabanca fişeği, 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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