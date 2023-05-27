Erdoğan 'kara para'yı çok sever

Uyuşturucu baronlarına ve iktidara meydan okuyan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın kara para aklama düzenlemelerine dikkati çekti. Kılıçdaroğlu, “Kanun çıkardılar. Yurt dışındaki bütün kirli parayı Türkiye’ye getirebilirsin. O uyuşturucu baronlarının parasını Türkiye’ye getirin, kimse size dokunmayacak, denildi” dedi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun dikkati çektiği o kanunlar, 2008’den bugüne kadar yedi kez yürürlüğe girdi ve AKP, “varlık barışı düzenlemesi” adı altında kaynağı belirsiz dövizlerin yurt içine girmesine olanak sağladı.



CHP Lideri Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilen “kara paranın hesap sorulmadan yurda getirilmesi” uygulamasının önü ilk olarak 2008 yılında açıldı. 5811 sayılı düzenleme ile yüzde 2 vergi ödeme koşulu ile kayıtlı olmayan varlıkların yurt içine getirilerek kayıt içine alınmasına imkan sağlandı. 2013 yılında da yüzde 2’lik vergi dilimi aynen korunarak 6486 sayılı yasa ile uygulama yeniden yürürlüğe girdi. 2016 yılına gelindiğinde ise 6736 sayılı yasa teklifi yine iktidar partisi milletvekilleri tarafından TBMM’ye sunuldu. Bu düzenleme de yasalaştı.



CUMHURBAŞKANI’NDAN SÜRE UZATIMI



2018 yılında varlık barışı uygulaması 7143 sayısı düzenleme ile hayata geçti. 30 Kasım 2018’e kadar yürürlükte kalması gereken uygulama, Cumhurbaşkanı Kararı ile altı ay uzatıldı. 31 Mayıs 2019’a kadar yürürlükte kaldı.



İktidar, 31 Mayıs’ta sona eren düzenlemeden sadece 1,5 ay sonra 19 Temmuz 2019’da bu kez 7186 sayılı düzenleme ile varlık barışı düzenlemesini yürürlüğe koydu. Süre uzatımı ile birlikte düzenleme 30 Haziran 2020 tarihine kadar yürürlükte kaldı.



2020 yılında ise 7256 sayılı düzenleme ile aynı uygulama yeniden yasalaştı. 17 Kasım 2020’de yasalaşan düzenlemenin süresi, 30 Haziran 2021’de sona erdi. Ancak iktidar süreyi yine uzatarak 2021’in tamamında varlık barışını uyguladı.



SIFIR VERGİLİ VARLIK BARIŞI



AKP bu uygulamaya son kez geçen yıl başvurdu. 7417 sayılı yasa teklifi ile yürürlüğe giren düzenleme ile yurt dışında bulunan bazı varlıkların bildirimi ve Türkiye’ye getirilmesi ile yurt içinde bulunan ve kayıtlarda yer almayan bazı varlıkların beyan edilmesi ve kayıtlara alınmasına olanak sağlandı. Bildirilen varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplara transfer edildiği veya yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl süreyle tutulması halinde vergi oranı yüzde 0 olarak belirlendi.



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UYGULAMA NEDEN VAR?



Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “Varlık Barışı”nın amacına yönelik açıklamasında, “Milli ekonomi” vurgusu yer aldı. GİB, Varlık Barışı’nın amacını şöyle açıkladı:



•Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması.



•Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesi.



GİB, Varlık Barışı kapsamında hangi tür kaynakların yurt içine alınacağını ise, "Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, bildirime konu edilebilir" şeklinde ifade etti.