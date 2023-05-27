Samanyolu Haber /Politika / Sinan Ateş, cinayetin azmettiricisi Doğukan Çep aynı karede /27 Mayıs 2023 11:16

Sinan Ateş, cinayetin azmettiricisi Doğukan Çep aynı karede

Geçtiğimiz aylarda uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayetinin azmettiricisi olduğu söylenen Doğukan Çep ile aynı karede fotoğrafı ortaya çıktı.

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Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Ankara'da 5 ay önce öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ve cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Doğukan Çep'in aynı karede olduğu fotoğrafı köşesine taşıdı.

Saymaz, 2019'da çektirilen fotoğrafın, dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in bir İstanbul ziyaretinde 'ülküdaşları ile Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nde sabah namazını kıldıktan sonra caminin merdivenlerinde çekilen hatıra fotoğrafı' olduğunu belirtti.



Çep'in fotoğrafın çekildiği tarihlerde cinayetten arandığını belirten Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Gülsuyu ve Gülensu mahallelerini mesken tutan Mesut Turhan liderliğindeki çetenin üyesiydi. Bu çete Gülsuyu'ndaki sosyalist örgütlerle defalarca karşı karşıya geldi. En kanlısı 28 Eylül 2013 akşamı gerçekleşti. O akşam, 21 yaşındaki Hasan Ferit Gedik'in aralarında olduğu grup uyuşturucu çetelerine karşı Gülsuyu'nda yürürken ateş edildi. Gedik, üç mermiyle can verirken, üç kişi ağır yaralandı. Ateş edenlerden birisi, Çep'ti.
...
Dava 14 Şubat 2018'de bitti. Çep'e suç örgütü üyeliği, öldürme, üç kez öldürmeye teşebbüs, tehdit, mala zarar ve dört ayrı yaralamadan toplamda 62 yıl ceza verildi.

Karar duruşmasında, Cep için yakalama emri düzenlenmesine karar verildi. Gel gör ki yakalanamadı! Yargıtay 1. Ceza Dairesi cezaları 2021'de onadı. Gürcistan'da olduğu sanılan Çep, İstanbul'da yeraltında yaşıyordu. Anlaşılan o ki… Sinan Ateş suikasti ‘Dodo'ya ihale edildi. Peki bu ihaleyi kim verdi?

Hasan Ferit Gedik Davası'nda Çep'in avukatlığını üstlenen kişi Serdar Öktem'di. Öktem, 2015'te MHP'den İstanbul Milletvekili adayıydı. Ateş'ten sonra Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı oldu. O da Sinan Ateş cinayetine karıştığı için tutuklandı. Avukatı olduğu Çep'le birlikte Sinan Ateş'in öldürülmesinden sorumlu tutuluyor. Öktem'in cinayet kapsamında tutuklanan bir kişiyle daha avukatlık ilişkisi var: Ufuk Köktürk. Köktürk, gözaltına alınmadan önce MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesiydi. Ve o yıllardan vahim bir sabıkası var..."
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