Samanyolu Haber /Gündem / ‘Erdoğan, Libya’dan sonra Yemen’e de Suriyeli paralı asker gönderecek’ /12 Haziran 2020 09:11

‘Erdoğan, Libya’dan sonra Yemen’e de Suriyeli paralı asker gönderecek’

Türkiye'nin, Libya'dan sonra Yemen iç savaşında çatışmak için Suriyeli paralı savaşçıları organize ettiği ve operasyonu yürütmek için Afrin'de görevli üst düzey bir istihbarat subayını görevlendirdiği öne sürüldü.

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Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Ankara’nın ilişki içinde olduğu Suriyeli paralı askerleri Yemen’e göndermeye hazırlandığını iddia etti. SOHR, Libya’dan sonra şimdi de Yemen’e savaşçı gönderme hazırlığı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, asker transferlerini Türkiye’den izleyebilmek için bir de operasyon odası oluşturduğunu öne sürdü.

SOHR Direktörü Rami Abdel Rahman, ellerindeki bilgiye göre Yemen’e gitmeyi kabul eden savaşçılara ön ödeme olarak 500 Amerikan doları, daha sonra ise her ay düzenli olarak 900 Amerikan doları maaş verileceği bilgisini paylaştı.

Türkiye’nin tüm iç sorunlarına rağmen bölgedeki devletlerin iç işlerine karışmaya ve bazı güçleri kışkırtmaya devam ettiğini savunan Rahman, “Erdoğan’ın Libya’da yaptığını bu kez de Yemen’e uyarlamak istiyor” dedi. Duyumlara göre 60’tan fazla Suriyeli Yemen’e gitmek için başvuruda bulundu.


 
ANKARA SURİYELİ PARALI ASKERLERİN MAAŞINI YATIRMIYOR

Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de bulunan bir Türk istihbarat subayının Suriyeli savaşçıların Yemen’e transfer edilmesini organize ettiğini söyleyen Rahman,  Ankara’nın, Libya’da Türkiye için savaşan paralı askerlerin maaşların düzenli ödenmediğini duyan paralı savaşçıların, Suriye dışına çıkmayı reddettiklerini öne sürdü.

LİBYA’DA 11 BİN SURİYELİ ASKER VAR

Libya Ulusal Ordu Sözcüsü Ahmed el-Mesmari, Ankara’nın paralı askerleri toplayıp Libya’ya gönderdiğini söylemiş, Reuters da, Ankara’nın Libya’da savaşan Suriyelilere 2 bin Amerikan doları maaş bağladığını bildirmişti.

Libya’da 11 bin paralı savaşçı olduğunu söyleyen el-Mesmari, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Müslüman Kardeşler’in İslah Partisi askerlerinden savaşmak isteyenlere 5 bin Amerikan doları maaş verdiğini de iddia etmişti.

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