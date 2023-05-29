Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan, Mehmet Şimşek'le görüştü /29 Mayıs 2023 23:26

Erdoğan, Mehmet Şimşek'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiden sorumlu eski bakan Mehmet Şimşek'le görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

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Ankara'da seçim sonrası gözler yeni kabineye çevrilirken önemli bir görüşme gerçekleşti.

NTV'nin haberine göre; Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüştü. Görüşmenin ardından henüz bir açıklama yapılmadı.

14 Mayıs seçimlerinden önce Mehmet Şimşek ismi birçok kez seçim sonrasında oluşturulacak yeni kabinede yer alacağı haberleri ile gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski bakan Mehmet Şimşek'in yeni kabinede görev alacağı yönündeki iddiaları değerlendirmiş, "Mehmet Bey bu süreçte dolaylı olarak destek verdi. Bundan sonra da verecek." ifadelerini kullanmıştı.
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