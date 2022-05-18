Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Nebati'yi Sisi'ye yolluyor: 9 yıl sonra bir ilk /18 Mayıs 2022 18:06

Erdoğan, Nebati'yi Sisi'ye yolluyor: 9 yıl sonra bir ilk

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası toplantısına katılmak üzerine 1 Haziran'da Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek.

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Türkiye, Mısır ile 'normalleşme' adımlarına başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 1 Haziran'da İslam Kalkınma Bankası 346. İcra Direktörleri ve Guvenörler Yıllık Toplantılarına katılmak üzere Mısır'a gideceği öğrenildi.

Nureddin Nebati'nin ziyareti, 9 yıl aranın ardından Mısır'a bakanlık düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olması sebebiyle dikkat çekiyor.

İki ülke arasında "normalleşme" adımları kapsamında ilk üst düzey hamle geçen sene eylül ayında yapılmıştı. Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında yapılan görüşme sonrası, "normalleşme için ilave adımların atılması" mesajı verilmişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır" ifadeleri kullanılmıştı.
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