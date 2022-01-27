Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan, Öcalan'la görüşüyor mu? Allah muhabbetinizi artırsın /27 Ocak 2022 09:57

Erdoğan, Öcalan'la görüşüyor mu? Allah muhabbetinizi artırsın

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde defaatle ‘Öcalan, Demirtaş’ın açıklamalarından rahatsız’ açıklaması yapıyor. Dün gece katıldığı programda da buna bencer bir cümle sarfetti. Peki Erdoğan, Öcalan'ın Demirtaştan rahatsız olduğunu nereden biliyor.

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Bu konuya CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel bir tweet atarak çyle dedi: ‘Öcalan, Demirtaş’ın açıklamalarından rahatsız’ ise bunu ancak Öcalan’la görüşen biri bilir. Peki Öcalan’la görüşüp bu konuyu Cumhurbaşkanı’na aktaran kişi kim? İmralı’yla temaslara başlandığına göre seçim yakın herhalde.


AKŞENER: ALLAH MUHABBETİNİZİ ARTIRSIN

Yne aynı dakikalarda, Erdoğan'ın bu süzlerini alıntılayan Merak Akşener, Erdoğan'In Öcalan'la temas halinde olduğunu, doğrudan veya dolaylı yoldan görüştüğünü ima eden iğneli bir gönderme yaptı ve 'Allah Muhabbetinizi artırsın' dedi.



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