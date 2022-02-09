Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan paylaşımları sebebiyle gözaltına alınan 26 kişi serbest bırakıldı /09 Şubat 2022 16:37

Erdoğan paylaşımları sebebiyle gözaltına alınan 26 kişi serbest bırakıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmesinin ardından sosyal medyada sağlığına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 26 kişi serbest bırakıldı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanmasıyla ilgili sosyal paylaşımlara ilişkin 12 il Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 26 kişi serbest bırakıldı.

Erdoğan'a yönelik 'provokatif ve hakaret içerdiği' gerekçesiyle 64 paylaşımla ilgili Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Samsun, Şırnak, Tekirdağ ve Karaman Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

Yapılan işlemler sonrasında gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. 3 kişi gözaltı sonrası serbest bırakıldı, 23 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Ayrıca yurt dışında yaşadığı belirlenen 6 kişi hakkındaki işlemler tamamlandı. Bu kişilerden Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Diğer kişilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik işlemler devam ederken yeni paylaşımların tespiti ise sürüyor.
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