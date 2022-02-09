Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Barosu’nda 'işkence' krizi: Sansürden sonra Rıza Türmen de istifa etti /09 Şubat 2022 16:26

Ankara Barosu’nda 'işkence' krizi: Sansürden sonra Rıza Türmen de istifa etti

Ankara Barosu'nda işkence raporunun açıklanmaması üzerine başlayan krizde istifa depremi yaşanıyor. İnsan Hakları Merkezi Başkanı Rıza Türmen de istifa etti.

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Ankara Emniyeti’nde Hizmet Hareketi'ne mensup kişilerin gözaltı sürecinde yaşadığı işkence iddialarını incelemek üzere kendi bünyesindeki İnsan Hakları Merkezi’ni görevlendiren Ankara Barosu’nun işkence raporunu yayınlamamasına ilişkin kriz büyüyor.

Ankara Barosu işkence raporunu açıklamama konusundaki ısrarını sürdürürken, İnsan Hakları Merkezi’nde yaşanan tepki istifalarına bir yenisi daha eklendi. Son olarak İnsan Hakları Merkezi Başkanı Rıza Türmen de istifasını verdi.

Kendilerine gelen şikayetler üzerine harekete geçen Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi üyesi avukatlar da iddialar üzerine Emniyet’e giderek işkence gördüğü iddia edilen şüphelilerle görüşmüştü.

Görüşmeler sonucunda tutulan tutanaklar raporlaştırıldı ve kamuoyuna açıklanması amacıyla Baro yönetimine iletilmişti.

BARO YÖNETİMİ RAPORU AÇIKLAMAMAMA KARARI ALMIŞTI

Ancak Baro yönetimi, raporu açıklamama kararı almıştı. Baro yönetimi, bunun yerine 26 Ocak’ta işkence iddialarıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulacağına dair kısa bir açıklama yapmakla yetinmişti.

Ancak bu durum Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’ndeki avukatların tepkisini çekmişti.

İSTİFALAR BAŞLADI

Raporun kamuoyuna açıklanmasını isteyen avukatlar, herhangi olumlu bir adım gelmemesi üzerine istifa kararı almıştı.

Merkezin, ikisi başkan yardımcısı olmak üzere altı yöneticisi de istifa etmişti.

İstifa eden isimler arasında yer alan İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Gizay Dulkadir, Baro’nun kendilerine sansür uyguladığını ve hak temelli mücadeleden uzaklaştığına dikkat çekmişti.
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