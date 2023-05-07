Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'dan sahtekarlık kara propaganda dezenformasyon, hepsi bir arada!.. /07 Mayıs 2023 20:30

Erdoğan'dan sahtekarlık kara propaganda dezenformasyon, hepsi bir arada!..

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen ‘’Büyük İstanbul Mitingi’’nde tarihe kara leke olarak geçecek bir propagandaya imza attı. Mitingde kullanılan bir videoda, PKK'li Murat Karayılan'ın; CHP'nin 'Haydi' isimli seçim klibinde yer almış gibi gösterildiği görüldü.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği "pis işler"den sonuncusu, Erdoğan'ın İstanbul mitinginde gerçekleşti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen ‘’Büyük İstanbul Mitingi’’nde açıklamalarda bulunduğu sırada yurttaşlara iftira içerikli yalan bir video izletti.

PKK'li Murat Karayılan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aynı videoda gösterildiği kara propaganda ile; Karayılan'ın CHP'nin seçim kampanyası videosunda yer aldığı algısı yaratılmak istendi. Videoda ayrıca, CHP'ye "Haydi" sloganının Karayılan tarafından da söylendiği görüldü.


KILIÇDAROĞLU UYARMIŞTI

CHP lideri, seçime 10 gün kala ‘pis işler’e girişileceğini belirterek yurttaşlara sağduyu çağrısında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu 1 Mayıs gecesi de İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun ve ekibinin ‘dark web dünyasından’ bir grupla anlaşmaya çalıştığını duyurmuş, “Cambridge Analytica’cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar” demişti.
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