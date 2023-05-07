Wagner yerine Çeçen güçleri mi geliyor?

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rus paralı asker grubu Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Wagner’in mühimmat yetersizliği nedeniyle 10 Mayıs'ta Artemovsk'tan (Bahmut) ayrılacağını söyledi.





Yengeni Prigojin, bu kararın arkasında, yetersiz askeri mühimmattan dolayı verdikleri ağır kayıpları gösterdi.





Bunun üzerine Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov, Devlet Başkanı Putin'e Telegram üzerinden seslenerek, Bahmut'tan çekilecek Wagber askerlerinin yerine, babasının adını vererek kendi kurduğu Ahmat Birliklerinin yollanmasını istedi.





5 Mayıs'ta Prigojin, Wagner'in mermi sıkıntısı ve bundan kaynaklanan yüksek kayıplar nedeniyle 10 Mayıs'ta Bahmut'tan ayrılacağını hem video görüntülerile hem de mektup yayınlayarak duyurdu.





Prigojin, şehirde Ukrayna’nın kontrol ettiği alanın 2,5 kilometrekareye gerilediğini yakında şehrin tamamen Rusların kontrolüne gireceğini söyledi. Bu konuda geç bile kaldıklarını ve şehrin 9 Mayıs 2023'e kadar alınmasının planlandığını ancak mühimmat yetersizliği nedeniyle bunun mümkün olmadığını belirten Prigojin, ‘Wagner birimlerini Bakhmut'tan çekiyorum, çünkü mühimmat yokluğunda anlamsız bir ölüme mahkumlar’ diyerek adeta Rus Genelkurmay'ı ve Savunma Bakanlığı'na meydan okudu.