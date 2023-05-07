Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da bir blogger daha suikaste uğradı /07 Mayıs 2023 20:48

Rusya’da bir blogger daha suikaste uğradı

Ukrayna'dan savaş haberleri veren propagandist Zahar Prilepin, Rusya'ya döndükten kısa süre sonra bindiği aracında hedef alındı. Patlamada otomobilin şoförü öldü, Prilepin yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA
Rusya’nın milliyetçi yazarlarından ve blogger Zahar Prilepin'e bombalı saldırı yapıldı.

Aynı zamanda savaş muhabirliği yapan Zahar Pripelin'e Nijniy Novgorod şehrinde bombalı saldırı düzenlendi.

TASS haber ajansına göre, elim olay, Nijniy Novgorod şehri yakınlarında bir köyde meydana geldi. Prilepin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı. Yazarın aracı, bombayla patlatıldı. Olayda araçta bulunan şöförü hayatını kaybederken ünlü Rus yazar yaralı olarak kurtuldu. 

İçişleri Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, yazara yönelik suikast girişiminde bulunan bir zanlı gözaltına alındı. Olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi.
İlk verilere göre, olay arabanın altına yerleştirilen bombanın patlamasıyla meydana geldi. Güvenlik güçleri patlamayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlattı.   Rus kamuoyunda "Zahar Prilepin" olarak bilinen yazar ve ünlü blogger 2014'te Ukrayna'nın doğusunda Donbas'ta savaş muhabiri olarak çalışmıştı. Ukrayna karşıtı olarak biliniyor. Bölgedeki Rus yanlısı ayrılıkçı yönetimde danışmanlık görevi de yapan Prilepin, geçen yıl Avrupa Birliği ile bazı Batı ülkeleri tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

Rusya’da, Ukrayna istihbaratı tarafından yapıldığı iddia edilen ve ses getiren bombalı eylemler açıklanmıştı. Moskova'da Ağustos 2022'de arabasına konulan bombanın patlamasıyla Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina hayatını kaybetmişti.

Geçen ay başında da St. Petersburg şehrindeki kafede meydana gelen patlamada, Donbas'taki Ukrayna karşıtı videolarıyla tanınan Rus askeri blogger Maksim Fomin yaşamını yitirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya’da bir blogger daha suikaste uğradı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:13:10