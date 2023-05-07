Rusya’da bir blogger daha suikaste uğradı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya’nın milliyetçi yazarlarından ve blogger Zahar Prilepin'e bombalı saldırı yapıldı.





Aynı zamanda savaş muhabirliği yapan Zahar Pripelin'e Nijniy Novgorod şehrinde bombalı saldırı düzenlendi.





TASS haber ajansına göre, elim olay, Nijniy Novgorod şehri yakınlarında bir köyde meydana geldi. Prilepin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı. Yazarın aracı, bombayla patlatıldı. Olayda araçta bulunan şöförü hayatını kaybederken ünlü Rus yazar yaralı olarak kurtuldu.





İçişleri Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, yazara yönelik suikast girişiminde bulunan bir zanlı gözaltına alındı. Olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi.

İlk verilere göre, olay arabanın altına yerleştirilen bombanın patlamasıyla meydana geldi. Güvenlik güçleri patlamayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlattı. Rus kamuoyunda "Zahar Prilepin" olarak bilinen yazar ve ünlü blogger 2014'te Ukrayna'nın doğusunda Donbas'ta savaş muhabiri olarak çalışmıştı. Ukrayna karşıtı olarak biliniyor. Bölgedeki Rus yanlısı ayrılıkçı yönetimde danışmanlık görevi de yapan Prilepin, geçen yıl Avrupa Birliği ile bazı Batı ülkeleri tarafından yaptırım listesine alınmıştı.





Rusya’da, Ukrayna istihbaratı tarafından yapıldığı iddia edilen ve ses getiren bombalı eylemler açıklanmıştı. Moskova'da Ağustos 2022'de arabasına konulan bombanın patlamasıyla Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina hayatını kaybetmişti.





Geçen ay başında da St. Petersburg şehrindeki kafede meydana gelen patlamada, Donbas'taki Ukrayna karşıtı videolarıyla tanınan Rus askeri blogger Maksim Fomin yaşamını yitirmişti.