Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan Sezen Aksu'yu tehdit ettiği için çok pişmanmış(!) /28 Ocak 2022 09:27

Erdoğan Sezen Aksu'yu tehdit ettiği için çok pişmanmış(!)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay Cumhuriyet'e konuştu. Erdoğan'ın, Sezen Aksu'ya yönelik olduğu düşünülen "Dillerini kopartırız" ifadesinden çok pişman olduğunu söyleyen Altay, Erdoğan'ın geri adım attığını belirtti.

Erdoğan'dan cami kürsüsünden nefret dolu sözler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay Cumhuriyet'e konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altay, iktidarın son dönemdeki politikalarını eleştirdi.

AKP’nin üst yönetiminde İstanbul’u kaybetmenin “hazımsızlığı” olduğunu söyleyen Altay, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “İstanbul’u alan Türkiye’yi alır” sözünü hatırlatarak, “Korku bacayı sardı” diye konuştu.

“ERDOĞAN ÇOK PİŞMAN”

Altay, Erdoğan’ın geçen cuma namazı sırasında Sezen Aksu’ya yönelik olduğu düşünülen “Dillerini koparırız” sözlerine ilişkin de konuştu.

Erdoğan’ın çok pişman olduğunu söyleyen Altay, “Buradan çark etmeyi denedi. Gazetelere televizyonlara haberler gitti, bunu yayınlamayın dendi ama iş işten geçti. Ok yaydan çıktı. Böyle büyük bir mahcubiyet var” dedi.

"CUMHURBAŞKANI, TROLLERİN PEŞİNDEN GİDER HALE GELDİ"

AKP’de ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’da, Organize Sanayi Bölgeleri’ne (OSB) üç gün boyunca elektrik ve doğalgaz verilememesinin, zamlı elektrik faturalarının ve İstanbul Havalimanı’nda yaşananların mahcubiyeti olduğunu söyleyen Altay, “Bu mahcubiyetleri kapatmak isteyen Erdoğan ve ekibi algı yönetmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı, trollerin peşinden gider hale geldi. Çekilmiş fotoğraf bulunca mal bulmuş fare gibi atladılar. Vay efendim kar yağıyor sen niye lokantaya gittin?” dedi.
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