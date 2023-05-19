Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Sinan Oğan'la görüşecek /19 Mayıs 2023 17:18

Erdoğan, Sinan Oğan'la görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Sinan Oğan'la görüşeceği açıklandı.

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Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la görüşeceği açıklandı.

Görüşmenin bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacağı belirtildi.

Erdoğan, CNN International'e yaptığı açıklamalarda, Oğan'ın taleplerine boyun eğmeyeceğini vurgulamış ve Anderson'a verdiği yanıtta "Ben bu şekilde pazarlık yapmayı seven bir insan değilim," diyen Erdoğan, Ogan'ın ikinci turda bir 'kral yapıcı' olarak ortaya çıkacağı yönündeki tartışmalara "Kral yapıcı olan halk olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU ÖZDAĞ'I ZİYATET ETMİŞTİ
Bugün Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı bileşeni Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Kılıçdaroğlu, görüşme için Zafer Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen iki lider, toplantının verimli geçtiği yönünde mesajlar verdi.
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