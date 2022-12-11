Erdoğan 'son' defa destek istedi!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da toplu açılış töreninde konuştu.







Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı ile yeni ve daha büyük atılımın müjdesini sizlerle paylaşıyoruz. 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başlayıp, bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.





HDP'Yİ HEDEF ALDI

HDP'yi hedef alan Erdoğan, "Şimdi parlamentomuzda terör örgütünün uzantıları var. Şimdi bu uzantıları da 2023'te hep birlikte temizlemeye hazır mıyız? 2023'te parlamentomuz gerçek sahipleriyle ihya olacak. Altılı masayı hep birlikte çökerteceğinize inanıyorum" dedi.







