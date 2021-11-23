Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, sorumluluğunu başka bir mercie havale etmiş oldu /23 Kasım 2021 12:26

Erdoğan, sorumluluğunu başka bir mercie havale etmiş oldu

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, bugünkü yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamalarını değerlendirdi.

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Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, "Dinde faiz yasağı siyasette faiz kazancı" başlıklı yazısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz kararını dini gerekçelere dayandırmasını eleştirdi. 

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz karşıtı görüşünü dini hükümlerle açıklamasını eleştiren Kiras, "Erdoğan enflasyonun düşürülebilmesi için faizlerin düşük tutulması gerektiğini bugüne kadar “ekonomik bir görüş” olarak savundu. Bugünse, çok ağır sonuçlar doğurarak başarısızlığa uğrayan bu politikayı “dinin emri olduğu için” uyguladığını söyleyerek, bir anlamda bu işin sorumluluğunu başka bir mercie havale etmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Kiras, "Diğer yandan, Cumhurbaşkanı’nın “nas” konusunda bugün söylediği sözler, bir süre önce dile getirdiği “İslam’ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam’ı 14 asır, 15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız…” şeklindeki görüşle ne derecede örtüşüyor, ayrıca değerlendirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.
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