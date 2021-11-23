Samanyolu Haber /Dünya / 4. dalga fena vurdu, cesetler morglardan taşıyor! /23 Kasım 2021 12:11

4. dalga fena vurdu, cesetler morglardan taşıyor!

Dördüncü dalganın vurduğu Romanya'nın başkenti Bükreş'te, tam teşekküllü hastanelerin morgları bile Covid'e bağlı olarak yaşamını yitiren hastalar için yeterli gelmiyor. Öte yandan, ölen hastaların yüzde 90'ının aşısız olduğu belirtiliyor.

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Bükreş Üniversite Hastanesi morgunda görevli hemşire Claudiu Ionita, bir dizi sedyenin önünde "Acımasız, amansız," diyerek iç çekiyor Her sedyede, siyah plastik bir torbanın içinde bir ceset yatıyor.

CNN'nin ziyaret ettiği 15 ceset kapasiteli morgtan aynı gün 41 cenaze çıkarılmış. Morga sığmayan cesetler ise dışarıdaki koridoru dolduruyor. O sırada morgdan, covid kurbanlarının kederli ailelerinin iniltileri geliyor.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ DOLDU

Bükreş Üniversite Hastanesi, başkentte Covid-19 hastalarını tedavi eden en büyük tıbbi tesis ve şu sıralar, ülkenin bugüne dek deneyimlediği en zorlu sağlık krizi olan dördüncü covid dalgasıyla mücadele ediyor.

Hemşire Ionita basına demecinde, "Bu işe başladığımda böyle bir şey yaşayacağımı hiç düşünmemiştim. Böyle bir felaketin olabileceğini, bütün aileleri mezarlarına göndereceğimizi hiç düşünmemiştim" diyor.

Birkaç kat yukarıda, hastanenin pandemi döneminde genişletilen yoğun bakım ünitesinde biri hariç tüm yataklar dolu. Bir hemşire, boş bir yatağın çarşaflarını değiştiriyor, yatak boş, çünkü onu işgal eden kişi morgda yatıyor.

AŞILANMA ORANLARI

Romanya, Avrupa'nın en düşük aşılama oranlarından birine sahip. Ülkenin geçen Aralık ayında başarılı bir aşı kampanyası başlatmasına rağmen, nüfusun ancak yüzde 36'dan biraz daha azı aşılandı.

Sağlık çalışanları ve yetkililer, bu düşük aşı oranını, yetkililerin şüphesi, derinden inanılan dini inançlar ve sosyal medya aracılığıyla yayılan yanlış bilgiler gibi faktörlere bağlıyor.

Ulusal aşı kampanyasını yürüten bir ordu doktoru olan Albay Dr. Valeriu Gheorghita ise "Gerçeklere bakın. Yoğun bakım ünitelerimiz hastalarla dolu. Bir sürü yeni vakamız var. Maalesef her gün yüzlerce ölüm oluyor. Gerçek bu ve ölen hastaların %90'ından fazlası aşısızdı" diyor.

AŞI KARŞITLIĞI

Ülkenin önde gelen yüksek profilli aşı karşıtlarından biri olan Romanya Senatosu üyesi Diana Sosoaca, halka yaptığı çağrılardan birinde, insanların kendi seçim bölgesindeki aşı merkezine girmesini engellemeye çalıştı. Facebook sayfasında paylaştığı bir video klipte "Çocuklarınızı seviyorsanız aşıları durdurun. Onları öldürmeyin!" ifadeleri yer alıyor.

DÖRDÜNCÜ DALGA

Alman Şansölye Angela Merkel, 22 Kasım'da partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınında "en çetin dalganın yaklaştığını" ve "daha sert önlemlerin alınması gerektiğini" söylemişti. Merkel, görülen bu son dalganın "bugüne dek görmedikleri kadar zorlu bir dalga olduğunu" sözlerine ekledi. Şansölye ayrıca, koronavirüs salgınına karşı önlemlerin yeterli olmadığını ve daha sert adımlar atılması gerektiğini belirtti.
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