Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a göre, Türkiye'de Kürt sorunu yokmuş /24 Eylül 2021 09:10

Erdoğan'a göre, Türkiye'de Kürt sorunu yokmuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta yaptığı açıklamada Türkiye'de Kürt sorunu olmadığını söyleyerek "Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe inananlar varsa buyursunlar hep beraber yola devam edelim" dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde tartışılan Kürt sorunu ile ilgili soru üzerine, "Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik" diyerek Türkiye'de böyle bir sorun olmadığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Bu konuyla eğer biz meşgul olursak yazık olur. Yani İmralı mıdır, değil midir, onların sorunu. Varsın onlar bu şekilde yola devam etsinler; yani HDP midir, şu mudur, bu mudur… Biz diyoruz ki bu ülkede şu anda Cumhur İttifakı bu işin tek çözüm noktasıdır ve Cumhur İttifakı olarak da biz bu çözümün mücadelesini sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bizim şu anda kitabımızda birlik var, beraberlik var, kardeşlik var ve bununla da bu yolda devam ediyoruz. 'Yok Kürt sorununu çözmektir, yok şudur, yok budur…' Türkiye'de böyle bir sorun yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer birliğe, beraberliğe, kardeşliğe inananlar varsa buyursunlar hep beraber yola devam edelim" çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun HDP açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Kürt sorununun çözümü için meşru bir organa ihtiyaç duyulduğunu ve bu organın mecliste temsil edilen HDP olduğunu dile getirmiş ve bu sözlerin ardından pek çok siyasi lider konuya dair fikirlerini dile getirmişti.

HDP'den farklı sesler

Ana muhalefet liderinin bu açıklamasının ardından tartışmaya katılan HDP'nin eski eş başkanlarından Van Milletvekili Sezai Temelli, Kürt sorunu ile ilgili olarak "Asıl muhatap İmralı" söyleminde bulunmuştu.

Ancak cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin bir diğer eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM'dir" demişti.

Cumhur İttifakı'nın üyesi MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise konuya dair açıklamasında, "Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Var diyen namerttir. HDP'yi meşru görenler onunla sinsi ortaklık içindedir" ifadelerini kullanmıştı.

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