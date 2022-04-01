Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve Putin arasında yeni görüşme /01 Nisan 2022 23:51

Erdoğan ve Putin arasında yeni görüşme

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığı aktarıldı.

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Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sürerken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığı aktarıldı.

Erdoğan'ın Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getirme önerisini de Rus lidere ilettiği ifade edildi.

İKİLİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin salı günü İstanbul'da yaptığı toplantı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade ettiği belirtildi. Tarafların sağduyulu hareket etmesinin ve diyaloğu sürdürmesinin önemli olduğunu belirten açıklamaya göre Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile getirdi. Putin'in de Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesine İstanbul'da ev sahipliği yapmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği belirtildi.
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