AB cephesinden yeni Ukrayna açıklaması: Çin'den yardım istedik

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sürerken, Moskova yönetimine oluşturulan baskının artırılması için de çeşitli temaslar yapılamaya devam ediyor.





Bu kapsamda bir açıklama yaptığı aktarılan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de Çin'den Rusya'ya baskı yapabilmek ve Ukrayna'daki savaşı bitirebilmek için yardım istediklerini söylediği belirtildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Çin'den Rusya'ya baskı yapabilmek ve Ukrayna'daki savaşı bitirebilmek için yardım istediklerini söyledi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Çin'den Rusya'ya baskı yapabilmek ve Ukrayna'daki savaşı bitirebilmek için yardım istediklerini söyledi.

AB ve Çin arasındaki 23'üncü zirve video konferans yöntemiyle gerçekleşti. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirvenin ardından basın toplantısı düzenledi.Zirvenin Avrupa kıtasında savaş olması nedeniyle olağanüstü nitelikte olduğunu ifade eden Michel, Çin Başbakanı Li Kıçiang ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile savaşı bitirebilmek için neler yapabileceklerini konuştuklarını söyledi. Michel, iki tarafın da savaşın dünya ekonomisini ve güvenliğini olumsuz etkilediği konusunda anlaştığını belirterek Çin'den savaşı bitirmek için yardım istediklerini dile getirdi. Amaçlarının Rusya üzerinde baskı kurmak olduğunu vurgulayan Michel, Rusya'ya yaptırımları aşması için yardım edenlerin savaşın uzamasına yol açacağının altını çizdi.Michel ayrıca; Sincan, Tibet ve Moğolistan bölgelerindeki insan hakları ihlalleriyle ilgili endişelerini ilettiklerini kaydetti.Çin'in yanıtıyla ilgili bir soru üzerine Michel, 'Çinli yetkililer, barış, güvenlik ve istikrarı sağlamak için çalışma konusundaki iradelerini yinelediler' dedi.