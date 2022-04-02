Sedat Peker ile ilgili davada yeni karar

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Sedat Peker'in de aralarına olduğu, 3'ü firari 16'sı tutuklu 92 sanığın yargılandığı davada, 2 sanık tahliye edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Onur Özen ve Dursun Bayhan'ın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Sedat Peker'in de aralarına olduğu, 3'ü firari 16'sı tutuklu 92 sanığın yargılandığı davada, 2 sanık tahliye edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Onur Özen ve Dursun Bayhan'ın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.





Duruşmada, tutuksuz sanıkların ifadesi alındıktan sonra davanın mağdurlarından Emrah Sarıtaş dinlendi.





Sarıtaş, "Atınç’ta hiç silah görmedim. Şirkete koruma olarak geldi ama çok az kaldı. Dükkan işletmeye gitti. Bayram ile Tufan silah taşırdı. Fakat ne Bayram’ın ne Tufan’ın şahsıma karşı tasallutu olmamıştır” dedi.





Şirkette rahmetli babasından kalan masaya hatırasından dolayı oturamadığını fakat sanık Fikret Aydın şirkete geldikten sonra o masaya oturduğunu ifade eden Sarıtaş, "Sanıklar Hafize Et’in benim olduğunu iddia ediyorlar. Bütün sanıkların eylem birliği içinde olduğu firma bu. 'Hafize Et Emrah'ın' diyorlar. Düpedüz yalan" şeklinde konuştu.





Duruşmada, bir kısım müştekilerin ifadesi alındıktan sonra tutuklu sanıklara söz verildi.





Tahliyelerini isteyen tutuklu sanıklar, aksi bir durum söz konusu olursa tüm adli kontrol şartlarını kabul edeceklerini beyan etti.





Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın ise müvekkili adına savunma yapabilmek için heyetten bir dahaki duruşmada ilk sözün kendisine verilmesini ve 2-3 saat zaman tanınmasını istedi.





Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında Sedat Peker'in de yer aldığı firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına hükmetti.





Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Onur Özen ve Dursun Bayhan'ın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vererek duruşmayı erteledi.









Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, sanık sayısının fazla olması nedeniyle konferans salonunda görmeye devam ettiği duruşmaya, bir kısım tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada, müşteki ile taraf avukatları da hazır bulundu.