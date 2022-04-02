Samanyolu Haber /Gündem / Tokat skandalından sonra Will Smitt'ten beklenen adım geldi /02 Nisan 2022 09:35

Tokat skandalından sonra Will Smitt'ten beklenen adım geldi

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Akademi Ödülleri'nde sahnede sunucu Chris Rock'a attığı tokatı hala konuşulan ünlü aktör Will Smith, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Smith, CNN ile paylaştığı bildiride, "Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi üyeliğinden istifa ediyorum ve Kurulun uygun gördüğü diğer sonuçları kabul edeceğim" dedi.

Smith, açıklamasının sonunda "değişimin zaman aldığını ve şiddetin mantığın önüne geçmesine bir daha asla izin vermemeye kararlı olduğunu" söyledi.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Başkanı David Rubin, cuma günü yaptığı açıklamada, Smith'in istifasını kabul ettiklerini söyledi.

Oscar gecesinde yaşanan olayın ardından Akademi, Smith'e karşı "disiplin soruşturması başlattığını" duyurmuştu.


Rubin ayrıca, Akademi'nin davranış standartlarının ihlali nedeniyle Smith aleyhindeki iç disiplin kovuşturmasını sürdüreceklerini duyurdu.

Oscar ödüllerinin yapımcısı Will Packer, sunucu Chris Rock'ın Will Smith'in tokadından sonra profesyonelce davranması nedeniyle törenin devam edebildiğini söyledi. ABC televizyonunda konuşan yapımcı Will Packer, "Chris durumu çok şık bir şekilde idare ettiği için gösteri devam edebildi," dedi.

Oscar Ödülleri törenindeki tokat olayından sonra Smith'in salondan ayrılmasının istendiğini ancak oyuncunun bunu reddettiğini ortaya çıkmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tokat skandalından sonra Will Smitt'ten beklenen adım geldi Sonraki Haber >>

'İftar Zamanı'

'İftar Zamanı'

Bu da oldu: Boş dürüm 10 TL

Bu da oldu: Boş dürüm 10 TL

Yunan sınırında yaşanan geri itmeler Belçika Federal Parlamentosu’nda

Yunan sınırında yaşanan geri itmeler Belçika Federal Parlamentosu’nda

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı

Sedat Peker ortaya çıktı

Sedat Peker ortaya çıktı

Özgür Demirtaş ekonomi yönetimini Kemal Sunal’la eleştirdi

Özgür Demirtaş ekonomi yönetimini Kemal Sunal’la eleştirdi

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:51:28