Tokat skandalından sonra Will Smitt'ten beklenen adım geldi

Smith, CNN ile paylaştığı bildiride, "Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi üyeliğinden istifa ediyorum ve Kurulun uygun gördüğü diğer sonuçları kabul edeceğim" dedi.



Smith, açıklamasının sonunda "değişimin zaman aldığını ve şiddetin mantığın önüne geçmesine bir daha asla izin vermemeye kararlı olduğunu" söyledi.



Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Başkanı David Rubin, cuma günü yaptığı açıklamada, Smith'in istifasını kabul ettiklerini söyledi.



Oscar gecesinde yaşanan olayın ardından Akademi, Smith'e karşı "disiplin soruşturması başlattığını" duyurmuştu.





Rubin ayrıca, Akademi'nin davranış standartlarının ihlali nedeniyle Smith aleyhindeki iç disiplin kovuşturmasını sürdüreceklerini duyurdu.



Oscar ödüllerinin yapımcısı Will Packer, sunucu Chris Rock'ın Will Smith'in tokadından sonra profesyonelce davranması nedeniyle törenin devam edebildiğini söyledi. ABC televizyonunda konuşan yapımcı Will Packer, "Chris durumu çok şık bir şekilde idare ettiği için gösteri devam edebildi," dedi.



Oscar Ödülleri törenindeki tokat olayından sonra Smith'in salondan ayrılmasının istendiğini ancak oyuncunun bunu reddettiğini ortaya çıkmıştı.