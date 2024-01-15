'Erdoğan, yas günlerinde bile seçim hesabı yapıyor'

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, üç ay içinde 22 şehit verildiğini belirterek, "Dört saldırıdan üçü birbirine yakın iki noktadan 1740 - 1754 rakımlı tepelerde meydana geldi. Bu tepelerde neden ağır kayıplar verildi. Bir başka deprem çadırının, tuğladan sıvasız bir evin ya da bir gecekondunun kapısını şehadet tebliğ heyetleri çalmasın diye 3 ay içinde 22 şehidi neden verdik; sormak, öğrenmek ve bilmek zorundayız" diye yazdı.



AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki ofisinde güvenlik zirvesini topladığını hatırlatan Saymaz, "Zirveden sonra MHP lideri Bahçeli ve İyi Parti lideri Akşener’i bilgilendirdi. DEM Parti’yi aramasını zaten beklemiyorum. Ancak TBMM’de grubu bulunan CHP ve Saadet’in liderlerini aramadı. Nasıl olur da Türkiye’nin ana muhalefet lideri bilgilendirilmez? Erdoğan, yas tutulan günde Bahçeli ve Akşener’i yerli ve milli parantezine alıp Özel ve Karamollaoğlu’nu düşmanlaştırarak, yerel seçim için siyasi hesap yapıyor. Bahçeli’yi aramasını anlıyoruz. Cumhur İttifakı’nın ortağı. Akşener hangi sıfatla aranıyor? Cumhur İttifakı’nın müstakbel ortağı sıfatıyla mı? İyi Parti, Cumhur İttifakı’na komşu oldu da haberimiz mi yok?" ifadelerini kullandı.