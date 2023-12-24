"Erdoğan, Yeniden Refah'ı henüz ikna edemedi"

14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları titizlikle sürüyor. İktidar partisi, bu kapsamda bir kez daha Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) kapısını çaldı.







Özellikle İstanbul'da oy oranının kimi anketlerde yüzde 4-5'i bulduğu öne sürülen Yeniden Refah'ın alacağı tutum, parti için kritik önemde. YRP yönetiminin kısa süre içerisinde tavrını netleştirmesi bekleniyor.





Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, iş birliği teklifiyle ilgili olarak edindiği bilgileri okurlarıyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeniden Refah'ı Ankara, İstanbul ve İzmir konusunda ittifaka henüz ikna edememiş göründüğünü dile getiren gazeteci, şöyle devam etti:





"(...) (3 ilde destekleyip, 78 ilde eleştirmenin politik olarak anlamsız olacağı görüşü partide de hâkim) YRP'de her yerde aday çıkarılması ağır basan görüş. İstanbul adayları da belli. Fatih Erbakan'ın eniştesi genel başkan yardımcısı Mehmet Altınöz. Altınöz sokak sokak seçim çalışmalarına başlamış bile. Politik söylemlerinin hedefinde AKP var ve eleştirileri hayli sert.





'YENİDEN REFAH'IN ADAYI İSTANBUL SEÇİMLERİNDE 3. SIRAYA YERLEŞEBİLİR'

YRP'nin anketlerdeki oyu AKP için yaratacağı riski ortaya koyuyor. Kasım ayında PİAR'ın anketinde yüzde ülke genelinde 4,9, Betimar'ın İstanbul anketinde yüzde 5,7 çıkmış oyları.





İYİ Parti'nin ise ülke genelinde yüzde 5, İstanbul'da yüzde 6,2. MHP ile AKP'nin ortak adayı, DEM Parti ile CHP'nin de anlaşması ve DEM'in aday çıkarmaması durumunda YRP'nin adayı İstanbul seçimlerinde 3. Sıraya yerleşebiliyor, adaya bağlı olarak."

