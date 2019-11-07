Erdoğan yine Avrupa'yı mültecilerle tehdit etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’ı ziyaret ederek, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 4. toplantısına katıldı. Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısında, mültecilerle ilgili AB’nin vaat ettiği desteği alamamaktan şikayet etti ve “Baktık olmuyor kapıları açarız” dedi. Türkiye devletinin IŞİD ile mücadele ettiğini anlatan Erdoğan, SDG yöneticisi Mazlum Kobani için “Bağdadi’den farkı yok” ifadesini kullandı.







Macaristan’da Cumhurbaşkanı Janos Ader’le bir araya geldikten sonra Başbakan Victor Orban’ı kabul eden Erdoğan, 10 maddelik bir anlaşma yaptıklarını söyledi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:





ORBAN’A TEŞEKKÜR





“Göç konusu zaten en önemli adımlardan bir tanesi. Ekonomik, ticari, kültürel alanlarda neler yapabileceğimiz üzerinde ısrarla durduk. Çeşitli alanlarda imzaladığımız 10 belge ile ilişkilerimizin hukuki zeminini güçlendirdik. Ticaret hacmimizi 6 milyar dolar seviyesine çıkarmak için bir irade birliği var. Macar müteşebbislere her türlü kolaylığı sağlayacağız. Macaristan’ın ülkemizin AB üyeliğine sağladığı destek ziyadesiyle kıymetlidir. Sayın Başbakan’ın bu konudaki desteğine müteşekkirim. AB’nin son dönemde ülkemize karşı izlediği tutum yapıcı olmaktan uzaktır. Birkaç üye ülkenin ikili meselesi Türkiye-AB ilişkilerine rehin almamalıdır. Birlik bu tutumuyla kendi çıkarlarına da zarar veriyor. Türkiye’nin AB’ye katacağı değerlerin kavranması gerekiyor. Barış Pınarı’na verdikleri desteken dolayı Sayın Başbakan’a şükranlarımı ilettim.”





‘MÜLTECİLERİN 350 BİNİ KÜRT’





“Özellikle şu anda ülkemizde 4 milyon mülteci var. Bunun 3 milyon 650 bini Arap, Ezidi; 350 bini de Kürttür. Ve bunların ciddi bir sayıda, özellikle Avrupa’ya göç etmesi mümkün. Fakat biz bugüne kadar aramızdaki dayanışmanın gereği olarak hep bu süreci sabırla atlattık. Şu anda yine bir güvenli bölge ihdası için çalışmalarımızı yapıyoruz. Güvenli bölge ile de atmak istediğimiz adım bizdeki bu mültecilerin kendi evlerine, topraklarına dönmesini sağlamaya yöneliktir. Geçenlerde BM Genel Sekreteri İstanbul’daydı, görüşme yaptık. Ve bu görüşmede bir uluslararası dönörler toplantısı yapmak suretiyle güvenli bölge konusunda adım atalım dedik. Ve kendileri de kendisine verdiğim evraklar, projelerden hareketle bunun üzerine çalışma sözünü verdi. Bundan sonraki süreci Dışişleri bakanım yakından takip edecektir. Az önce sayın Başbakanın ifade ettiği gibi bizler NATO’da beraberiz. Bizler aynı zamanda stratejik ortağız. Stratejik ortakların terör örgütleriyle beraber olması mümkün mü? Ama maalesef bazı stratejik ortakların terör liderleriyle yapmış oldukları ne yazık ki görüşmeler, onlarla birlikte yapmış oldukları dayanışmalar var. bunlar bizi ciddi manada üzmüştür. Çünkü uluslararası teröre karşı mücadele vereceksek, o zaman uluslararası terörle mücadelede NATO üyelerinin böyle bir görüşmeyi yapması affedilebilir değildir.”





‘BAĞDADİ’NİN 13 YAKIN ÇEVRESİNİ YAKALADIK’





“Ve DEAŞ’a karşı şu anda dünyada Türkiye’den çok daha güçlü bir tavır koyan ikinci bir ülke yoktur. DEAŞ ile mücadelede şu ana kadar aldığımız neticeler her şeyiyle ortadadır. Biz sadece El Bab’ta 3 bine aşkın DEAŞ’lığı etkisiz hale getirdik. Cezaevlerimizde 1150’yi aşkın DEAŞ’lı var. En son Bağdadi’nin ablasını Azez’de eşiyle beraber yakaladık. Şimdi en son 13 tane en yakın çevresini yakaladık ve onlar da şu anda elimizde. Asla buradan taviz vermeyiz. Eğer bu mücadeleyi vereceksek kararlı vereceğiz, çünkü burada insanlığın huzuru yatmaktadır, menfaati yatmaktadır. Ne ABD 120 saatlik sürede bu teröristleri çıkarabildi ne de Rusya 150 saat içinde çıkarabildi. Bu yüzden de DEAŞ, YPG/PKK ile mücadele kararlı bir şekilde sürüyor.”





‘MACARİSTAN’A UĞRAMADAN GİDERLER’





Ortak basın toplantısı sonrası, “Göç etmek isteyen mültecileri Avrupa’ya bırakacak mısınız?” sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizde bir söz var. Bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Baktık ki bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız. Kapıları açtığımız zaman zaten nereye gidecekleri malumdur. Ama Macaristan’a uğramadan giderler onu zaten onlar da biliyor” diye yanıt verdi.

Macaristan başbakanı Orban ise “Bizim sınırlarımızdan illegal göç geçemez. Sınırlarımızı illegal göçten koruyabiliriz” dedi.





TRUMP İLE GÖRÜŞME ÖNCESİ ‘PATRIOT ALIRIZ’ MESAJI





Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmesiyle ilgili soru üzerine “Doğmamış çocuğa don biçilmez. Görüşmelerimize ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere, bölgesel sorunları ele alacağız. Tabii ikili ilişkilerimizde de S-400, Patriot, F-35 konuları tabii görüşmede yer alacaktır. Patriotlar uygun olursa alırız” dedi. Erdoğan, SDG’li Mazlum Kobani için de “Bağdadi’den bir farkı yok. Benim görüştüğüm terörist iyi, görüşmediğim kötü diyemeyiz” ifadelerini kullandı.