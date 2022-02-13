Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan BAE yolcusu /13 Şubat 2022 12:27

Erdoğan BAE yolcusu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine BAE'ye resmi ziyarette bulunacak. AKP daha önce BAE'yi 15 Temmuz'un suç ortağı olarak nitelendirmiş ve ağır eleştirilerde bulunmuştu. Sedat Peker'in açıklamalarının ardından AKP'nin 'U' dönüşü sonrası iki ülke tekrar yakınlaşmış ve BAE Veliaht Prensi bin Zayed, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de ağırlanmıştı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyarette bulunacak.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarının ele alınacağı belirtiliyor.

Açıklamaya göre görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, "barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı" temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilere önemli katkılar sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde olacak. Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı "EXPO 2020 Dubai"ye giderek, "Türkiye Ulusal Günü" olarak tespit edilen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.
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