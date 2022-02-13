Samanyolu Haber /Gündem / Metropoll anketi: Millet İttifakı farkı açmaya başladı /13 Şubat 2022 12:41

Metropoll anketi: Millet İttifakı farkı açmaya başladı

MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar, ocak ayına ilişkin son seçim anketi sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Anket sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın oyları düşerken, Millet İttifakı'nın yüzde 50 seçmen desteğini bulmasına ramak kaldı.

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MetroPOLL Araştırma tarafından, ‘Türkiye’nin Nabzı’ başlıklı anket sonuçları yayımlandı.  8-12 Ocak arasında, 28 ilden bin 508 kişiyle görüşülen anket sonuçlarına göre, Millet İttifakı'nın oylarındaki yükseliş dikkat çekti.

Cumhuriyet'in haberine göre ankette katılımcılara, iki ittifaktan hangisine yakın oldukları, bir ittifaka yakın hissetmese dahi hangisine oy verebileceğine dair görüşleri soruldu.

Anket sonuçlarına göre, Millet İttifakı'na yakın hissettiğini söyleyen katılımcıların oranı yüzde 43,7, Cumhur İttifakı'na yakın hissedenlerin oranıysa yüzde 40 olarak ölçüldü.

YÜZDE 50 SEÇMEN DESTEĞİNE RAMAK KALDI

İki ittifaka da yakın hissetmemesine rağmen oy verirken Millet İttifakı'nı tercih edeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 6 olurken, böylece millet ittifakına oy desteği toplamda yüzde 49,7’ye ulaştı.



CUMHUR İTTİFAKI'NIN OY ORANI YÜZDE 42,1

Yakın hissetmemesine rağmen Cumhur İttifakı'nı tercih edeceğini söyleyenlerin oranıysa yüzde 2,1’de kaldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın toplamdaki oy desteği yüzde 42,1 çıkmış oldu.



''ŞUBAT AYINDA AÇIKCA GÖRECEĞİZ''

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özer Sencar, bu oranların ocaktaki enerji zamlarının etkisini yansıtmadığını belirterek şu görüşleri paylaştı:

“Ocak ayında cumhur-millet ittifaklarının seçmen desteği. Aralık ayındaki döviz dalgalanmaları ve çalışanlara yapılan zamların etkisi AKP’ye yaklaşık 3 puan kazandırmıştı. Ocaktaki elektrik ve doğalgaz zamlarından önce. Bu zamların etkisini şubat ayında açıkça göreceğiz.”

 
 
 

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