Samanyolu Haber /Gündem / ABD, Ukrayna’nın işgali için tarih verdi /13 Şubat 2022 12:11

ABD, Ukrayna’nın işgali için tarih verdi

ABD’nin, İsrail yönetimine Rusya’nın Ukrayna işgalinin salı veya çarşamba başlayabileceğini ilettiği ve Tel Aviv’in vatandaşlarını tahliye çalışmalarına hız verdiği iddia edildi.

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İsrail’de yayınlanan Haaretz gazetesi, ABD’nin İsrail’e, Rusya’nın Ukrayna’yı en erken salı günü işgal edebileceği bilgisini paylaştığını belirtti. İsrailli havayolu şirketlerinin binlerce İsrailliye tahliye uçuşları sunduğu aktarıldı.

Yedioth Ahranoth gazetesi de internet sitesinde, İsrail’in, Washington’dan aldığı bildirimlere göre, Ukrayna’daki vatandaşlarını tahliye için çarşambaya kadar zamanı olduğunu hesapladığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in ilgili kurumlardan en kısa sürede olabildiğince İsrailliyi Ukrayna’dan çıkartılmasını talep ettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının Ukrayna’da 15 bin kadar İsrail vatandaşı bulunduğunu bunlardan 4 bin 500 kadarının internet ortamındaki tahliye bilgi formunu doldurduğu paylaşıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in Kiev’deki Büyükelçi ile görüştüğü ve gerekli desteği sağlayacağı açıklanırken, Ukrayna’daki Yahudi nüfustan İsrail’e kesin göç taleplerinde artışın beklendiği değerlendirildi.

RUSYA, UKRAYNA’DAN DİPLOMATLARINI TAHLİYE ETMEYE BAŞLADI
ABD, İngiltere, Almanya ve Avustralya’nın ardından dün de Rusya’nın diplomatlarını Ukrayna’dan çıkarmaya başladığı medyaya yansımıştı.

ABD istihbaratı geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmelerde, Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın bölgelerde 110 bin askeri bulunduğunu ve Rus Ordusu’nun Ukrayna’ya saldırı için gerekli askeri yığınağın yüzde 70’ini tamamlandığını açıklamıştı.

Amerikan istihbaratı, Şubat ayında bölgedeki toprağın donmasıyla birlikte bir Rus saldırısı olabileceğini belirtiyor.

Başkan Joe Biden dahil bütün üst düzey ABD’li yetkililer Rusya’nın her an Ukrayna’ya bir saldırı başlatabileceğini ifade etmişti.

Rusya ise Ukrayna’ya saldıracağı yönündeki iddiaları reddediyor. Batıyı, savaşı körüklemekle suçluyor.
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