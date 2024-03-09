Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan yine Erbakan'ı hedef aldı /09 Mart 2024 16:36

Erdoğan yine Erbakan'ı hedef aldı

Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'ni hedef almaya devam etti. Erbakan'ı işaret eden Erdoğan "Hiç kimsenin şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa mitinginde konuştu.

"RIZA GÖSTEREMEYİZ"

Son günlerde Yeniden Refah Partisi ile yaşanan gerilimi sürdüren Erdoğan, bir kez daha Fatih Erbakan'ı hedef aldı. Erdoğan "Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz" dedi.

Parti içine de mesaj veren Erdoğan "Devir kavga veya çekişme değil, birlik olup zulme set çekme devridir. Tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenerek mücadelemizi yürüteceğiz" dedi.

Ekonomiye de değinen Erdoğan "Çalışanıyla, emeklisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle, sanayicisiyle her kesimden insanımızın sıkıntılarını çözecek programa ve kararlılığa biz sahibiz" iddiasını yineledi.

NE OLMUŞTU?

Üç gün önce Malatya mitinginde konuşan Erdoğan, isim vermeden Yeniden Refah Partisi'ne yüklenmiş ve "Hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli beyan ve imalarla bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz" demişti. Erbakan'dan "Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz" yanıtı gelmişti.
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