Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Rejimi'nin zulmü, Kadınlar Günü'nde de protesto edildi /09 Mart 2024 15:34

Erdoğan Rejimi'nin zulmü, Kadınlar Günü'nde de protesto edildi

Berlin’de 5 bin kişinin katıldığı Kadınlar Günü dayanışma yürüyüşünde Türkiye’deki kadınlara yönelik hukuksuz gözaltılar, uydurma suçlamalar ve şiddet de protesto edildi.

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Almanya’nın başkenti Berlin 8 Mart Kadınlar Günü sebebiyle anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Oranienplatz’dan Brandenburg Kapısı’na doğru yürüyüşle gerçekleşen eylemde Türkiye’de kadınlara yönelik insan hakları ihlalleri de gündeme getirildi.



Yürüyüşe Almanya’da faaliyet gösteren kadın hakları derneklerinin yanısıra vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. 5 bin kişinin katıldığı yürüyüşte kadınlara yönelik ayrımcılık ve hukuksuzluklar ile şiddet eylemlerine karşı farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.



Peaceful Actions Platformu çatısı altında birleşen ve başta Türkiye olmak üzere dünyadaki insan hakları ihlallerine yönelik mücadele eden dernekler de yürüyüşte yerlerini aldı.



HRD (İnsan Hakları Savunucuları) başta olmak üzere yürüyüşe katılan derneklerin üyeleri, çeşitli dövizler açarak özellikle Türkiye’de yaşanan hukuksuz gözaltılar, tutuklamalar ve sözde terör yargılamalarında mağdur edilen kadınlar ile şiddete maruz bırakılan, eğitim hakkı engellenen bütün kadınlar adına açıklama yaptı.



Açıklamada Türkiye’de iktidarın keyfi ve orantısız şekilde hedef aldığı kadınlar, adil olmayan yargılamalar ve hapis cezaları öne çıkarıldı. Ayrıca İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme, şiddet ve aile içi istismarın yanısıra 2023’te hayatını kaybeden 315 kadına dikkat çekildi.



Açıklamada ayrıca hamile ya da yeni doğum yapan kadınlara dahi yapılan hukuksuz gözaltıların, baskıların geldiği boyutu gösterdiğinin altı çizildi, yürüyüş alanına getirilen temsili cezaevi hücresi de katılımcılara gösterildi.
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