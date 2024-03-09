Ayhan Bora Kaplan hakkında yeni karar

4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI





Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan hakkında ikinci kez tutuklama kararı verildi. Ankara Başsavcılığınca “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 12 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında geçen salı günü aralarında Ayhan Bora Kaplan’ın eski eşi, sevgilisi ve kız kardeşinin de yer aldığı 5 ilden 36 kişi hakkında yakalama kararı vermiş, bu kapsamda 21 kişi gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü.Haklarında gözaltı kararı verilenler arasında örgüt lideri olmakla suçlanan ve bu nedenle tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Fethi Koyuncu ve eski AKP Ankara İl Yöneticisi Barış Kurt da yer almıştı.T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; gözaltına alınan isimler emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye getirilerek, soruşturma savcısı tarafından sorgulandı. Örgüt soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan Kaplan, Fethi koyuncu ve Barış Kurt ise SEGBİS üzerinden sorguya alındı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Kaplan’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sevk edilen 12 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Dört şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Tutuklananlar arasında Bora Kaplan, Fethi Koyuncu ve Barış Kurt’un yanı sıra, kağıt üzerinde Günay restoranın sahibi olduğu öne sürülen Hıncal Alper Tansu da yer aldı. Sulh Ceza Hakimliğinin bu kararıyla Kaplan, Koyuncu ve Kurt, ikinci kez tutuklanmış oldu.