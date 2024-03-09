Risk uyarısı: Felaket 36 kenti etkileyecek

Dünya genelinde şimdiye kadar kaydedilen en sıcak şubat ayından sonra, Türkiye'ye yönelik korkutan iklim raporunun sonuçları yayınlandı. Sıcaklık değerlerinin Türkiye genelinin tamamında yükselmeye devam ettiğini ortaya koyan son raporda, kıyı kentlerde kış döneminde bile tropik geceler yaşandığına dikkat çekildi.



Haber Global'den Mert İnan'ın haberine göre, Mimar, Şehir ve Bölge Planlama Uzmanı Dr. Duygu Bütün tarafından hazırlanan kapsamlı raporda, Türkiye'deki 81 kentin 36’sının ‘yüksek’ veya ‘çok yüksek’ iklim riski altında olduğunun altı çizilirken, en riskli şehirler ise Amasya, Tokat, Mersin, Maraş, Kayseri, Muş ve Ağrı olarak sıralandı. Hem sıcaklık artışı hem kuraklık felaketine uğrayacak en riskli kentler ise İstanbul, Ankara, Kayseri, Mersin ve Gaziantep olarak belirlenirken, sel riskinin en çok vuracağı kentler için Trabzon, Rize ve Giresun sıralaması dikkat çekti.



Araştırmanın, İstanbul ve İzmir sahillerinin 2050'de sular altında kalacağını ortaya koyan "Deniz Seviyesi Yükselmesi ve Olası Etkileri" başlıklı raporla örtüşmesi ise endişeleri arttırdı. Artan sıcak dalgalarının ülke genelinde üretim kayıpları, altyapı zararları, verim düşüşü gibi sonuçlara yol açacağına dikkat çekilen araştırmada, şu çarpıcı bilgiler yer aldı: "81 ilin 30'u, yüksek veya çok yüksek kuraklık riski altında. Türkiye'de tehdit altındaki türlerin yüzde 46'sı da bu 30 ilde bulunuyor. Özellikle uyum kapasitesi düşük olan güneydoğu illerinin kuraklık karşısında zarar görebilirliği yüksek."



EN RİSKLİ KENT MERSİN



Raporda, Mersin'in, hem ortalama en yüksek sıcaklıklar, hem de sıcaklıkların 30 dereceyi aştığı sıcak günler açısından öne çıkan riskli kent olduğu belirtilirken, "İstanbul, Ankara, Kayseri ve Gaziantep ise çok yüksek sıcak hava dalgası riskine sahip dört şehir. Bu dört kent, 21 milyonu aşan nüfus büyüklüğünün yanı sıra, iklim değişikliğine karşı özellikle hassas olan çocuk ve yaşlı nüfusunun, düşük gelir gruplarının ve geçici koruma statüsü altındaki nüfusun yoğunlaştığı alanlar" denildi.



SEL RİSKİ KUZEYDE



Mersin'in, sıcak hava dalgalarının yaşanma tehlikesi en yüksek kent olduğu aktarılırken, "Şırnak ve Şanlıurfa en zarar görebilir iller olarak öne çıkıyor. İstanbul ise sıcak hava dalgalarına maruziyetin en yüksek olduğu kent. Sel riski ise özellikle kuzey illerinde oldukça yüksek. Giresun, Trabzon ve Rize başta olmak üzere 25 şehir, yüksek veya çok yüksek sel riski altında. Taşkın riski altında 855 binden fazla nüfus, bir havalimanı, 11 enerji santrali ve 273 hastane bulunuyor" görüşleri de sıralandı.



TÜRLER TEHDİT ALTINDA



Raporda iklim riski ve kuraklık sorununa da değinilirken, saptamalar dikkat çekti: "81 ilin 30’u, yüksek veya çok yüksek kuraklık riski altında. Bu iller aynı zamanda tarımsal üretimin lokomotifi görevi görüyorlar. Söz konusu illerin kırsal nüfus ağırlıklı olduğunun altı çizilirken, "Riskli kentler, ekonomik olarak tarımsal üretime bağımlı yerleşim yerleri. Kuraklık riskiyle karşı karşıya olan bu iller, aynı zamanda Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından Kırmızı Liste kategorisinde sınıflandırılan ve ‘tehdit altında’ bulunan kayda değer sayıda türe ev sahipliği yapıyor"

