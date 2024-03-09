Samanyolu Haber /Gündem / KONDA’dan İstanbul anketi: Denge bozuldu /09 Mart 2024 16:49

KONDA’dan İstanbul anketi: Denge bozuldu

KONDA’nın abonelerine gönderdiği İstanbul anketinde Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum’un dikkat çekici farkla önünde çıktı. Kararsızlar dağıtıldığında İmamoğlu, Kurum’dan 7,3 puan önde görünüyor.

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Araştırma şirketi KONDA, “KONDA Barometresi Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Dizisi” abonelerine 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul özelinde yapılan anketin sonuçlarını gönderdi.

2-3 Mart 2024 tarihlerinde 135 mahallede 2 bin 489 kişiyle yüz yüze görüşülen ankette, 18 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulandı.

T24’ün aktardığına göre ankete katılanlara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda tercihlerini kimden yana kullanacakları soruldu.

Ekrem İmamoğlu'nu tercih edeceklerini söyleyenlerin yüzdesi 38,2. Tercihlerini Murat Kurum'dan yana kullanacaklar ise yüzde 32,2 olarak kaydedildi.

Ankete katılanların yüzde 6'sı kararsız kalırken, yüzde 12,5 de diğer adayların oy oranı oldu.

KARARSIZLARLA FARK BÜYÜYOR

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo ise şöyle:

Ekrem İmamoğlu yüzde 46,1

Murat Kurum 38,8

Oy tercihleri işaretlenmeleri istendiğinde ise Ekrem İmamoğlu yüzde 46, Murat Kurum ise yüzde 38,9 olarak hesaplandı.
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