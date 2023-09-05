Erdoğan yine mağdur oldu; fahiş fiyatlardan muhalefeti sorumlu tuttu

Deprem bölgesi gündemimizin ilk sıralarındaydı. Kimi vicdan ve ahlak ukalaları hala depremzedelere hakaret etmekte, onların acıları üzerinde ısrar ederken biz yaraları sarmayı sürdürüyoruz.





Ağustos ayı verileri ile birlikte yıllık enflasyonun yüzde 56'ya yükselmesi hayat pahalılığı mücadelesini büyütmemiz gerektiğini gösteriyor. Nice badireler atlatan bir yönetim olarak bununda üstesinden geleceğiz.





Karşılaştığımız sorun ekonomik değil psikolojik. Her türlü yalan ve iftiralarla mücadelemizi sürdürüyoruz.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Bu yıl bin hakim ve savcı yardımcısı alarak, kapasitemizi güçlendireceğiz. 9 ilde de yeni adliye binası yapmak için ihaleye çıkıyoruz.Soçi'de Putin ile kapsamlı görüşme gerçekleştirdik. Tahıl koridoru ve pek çok insani gündemin masada olduğu günlerde görüşmenin dünya tarafından takdir edildiğine inanıyorum. Yarın Orta Vadeli Programın tanıtımını yapacağız. Hafta sonu G-20 için Hindistan'da olacağız. Türkiye 2023 ikinci çeyreğinde, OECD arasında en yüksek oranda büyüyen ikinci devlet olmayı başardı. Türkiye G-20 ülkeleri arasında yüzde 2,3 oranıyla ikinci sırada yer alıyor. Yıllık ihracat 253,5 milyar doları bulmuştur. Dünya ticaretinden aldığımız pay yüzde 1,04 seviyesine çıkmıştır. Cari fazla konusunda arzu ettiğimiz noktaya gelememiş olmamızı hayıflanma olarak ifade etmek istiyorum.Niyetler ve yaklaşımlar farklı olduğu için tüm alanlarda Türkiye'nin hayrına fikirler ortaya koyan az sayıda aydın görüyoruz. Muhalefet cenahındaki kifayetsiz iklim, bilim insanlarımızı, medya mensuplarımızı da zehirlemektedir. Evine arabasına fahiş fiyatlar isteyenleri yaratılan bu iklim neden olmaktadır.Milletimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenler bütün mecraları kullanıyor. Otobüslerde, metrolarda yolda insanlarımızı taciz etme noktasına varılmasına daha çok rastlamaya başladık.Başarılarımızı bozgunculuk nedeni haline getirmeye çalışanları görüyoruz.Bu ülkeyi bir avuç azınlığın malı olarak görenlerin devri çoktan kapanmıştır. Herkes tüm bireylerin var olma hakkına saygı göstermek mecburiyetindedir. Sırf başka dili konuşuyor diye sırf takkeli, türbanlı, çarşaflı diye hor görülmesine izin vermeyeceğiz.İşine geldiği zaman çarşafa rozet tak, ama öbür tarafta bu hanımefendilere hakaret et.Kim olduğunuzu ve ne amaçladığınızı biliyoruz. Biz hala aynı şeyi düşünüyoruz, başaramayacaksınız. Bu millet sizin mandacı hayallerinize eyvallah etmedi, etmeyecek. Bunu 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta gördük ama milletin size attığı şamardan hala akıllanmadınız."